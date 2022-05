Mendes le da el privilegio de su crack a Laporta: antes que la Premier

Parece que el FC Barcelona está abonado a sufrir en lo deportivo y a esperar por su futuro en lo estructural, y Xavi en particular está encaminado a padecer ambos aspectos, que ni le dejan estar tranquilo en el presente ni le permiten empezar a moldear sus próximos pasos, los de la temporada 22/23. Sobre ello, Ousmane Dembéle y en el centro del campo Frenkie de Jong, junto a quizá Memphis Depay, acaparan los problemas.

Sobre el francés y el ex del Olympique de Lyon hay que decir que al Barça le urge saber si contará con ellos para la próxima temporada. El galo es uno de los grandes objetivos del entrenador del club culé, mientras que el segundo genera dudas y puede ser un valioso argumento para el mercado de fichajes, sin embargo ha de querer irse del club, lo cual no es sencillo. Ahora bien, dado el estilo de juego del Barça, el futuro del neerlandés es clave.

En este sentido, Xavi ha dejado entrever que el de los Países Bajos se quedará, sin embargo Jorge Mendes y las negociaciones con Carlos Soler, del Valencia, argumentan todo lo contrario. En suma, la situación del Barça en este sentido es la siguiente: el jugador de Gorcum no está por la labor de descartar su salida, más si se le respeta en su destino -posiblemente el United- su salario, pero el Barça no va a certificar su marcha si no tiene un recambio ¿Y en medio? Pues se mete el representante luso con su crack portugués.

Tal y como informan fuentes en Barcelona e Inglaterra, Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton, le habría dicho a Mendes que espere a la oferta del Barça antes que la del Arsenal y el Manchester United, que también le pretenden. Resaltan estas fuentes que el fichaje del luso exigiría un montante importante (se habla incluso de más de 100 millones), lo que nos lleva a pensar que no habrá Neves sin la salida de De Jong. Así las cosas, Neves es un sueño que se paga con el sacrificio de vender al ex del Ajax y Carlos Soler sería el tercero en discordia, por si fallan los otros dos. Dígase una cosa del Barça: su centro del campo, y por ende el de Xavi, en la 22/23 no está ni mucho menos cerrado.