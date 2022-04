United en acción: 100 'kilos' por Nkunku, Kane o el Haaland el Calcio

Edinson Cavani, Masson Greenwood, Anthony Martial, Jesse Lingard o puede que Cristiano Ronaldo sean parte del pasado reciente del Manchester United en la nueva campaña que está por empezar, la 22/23, y eso significa no solo que el United dejará espacio libre para nuevas incorporaciones, sino que algunas de estas deben ser de nivel para suplir el talento y la pegada que se va (o puede ir). Por eso Erik ten Hag se interesa por el Erling Haaland de la Serie A.

El diario italiano Repubblica asegura no que el club inglés está interesado en Victor Osimhen, delantero del Nápoles, que también, sino que ofrece 100 millones de euros por él. Recordemos que el jugador del cuadro del golfo de La Bota, al que Transfermarkt otorga un precio de unos 60 kilos, ha estado vinculado a multitud de destinos y que está considerado como uno de los nueves más prometedores del globo, por lo que ambos factores cuadran en la reconstrucción del United.

De igual manera, cabe decir que este precio enorme viene dado porque el nigeriano es la auténtica referencia en ataque de los italianos y su contrato le vincula con el Nápoles hasta 2025, de modo que si alguno de los equipos que le pretenden desean llevárselo, la entidad del sur de Italia pide esa cifra por él. No ha más negociación. Ahora bien, aún con esas en el club celeste estarían dudando de la supuesta oferta del United.

Tengan en cuenta que la oscilación de intereses en jugadores que ahora mismo tienen los red devils es enorme, ya que han de renovarse por los futbolistas que se irán y los que quieren que se vayan, por lo que Osimhen es solo una de tantas opciones, como Harry Kane o Christopher Nkunku. Ahora bien, sí es cierto que estos 100 kilos que preparan por un delantero en Old Trafford tienen más esperanzas de ser efectivos con el africano que con el punta del Tottenham o el del RB Leipzig, básicamente porque ambos tienen otras propuestas sobre la mesa y el United, casi con toda probabilidad, no jugará la Champions League la temporada que viene, cualidades que en Osimhen no son un obstáculos insalvables.