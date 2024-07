Deco lo pierde, pero hasta Bartomeu ríe: el estandarte de La Masía no será otro Dembélé, no al PSG

Durante muchos años fue el auténtico estandarte de la cantera del Barcelona pero en algún momento las circunstancias cambiaron y el jugador decidido marcharse del club que lo formó y lo vi crecer para firmar por un enemigo histórico de la entidad catalana, un PSG que se llevó a Neymar, a Messi y que se las ha visto y deseado con el FC Barcelona en la Champions en los últimos años. Por eso la posibilidad que se le escapa a Deco se destapa ahora con una decisión que sabe a consuelo: el jugador no quiere jugar en París y fuerza su propio mercado.

Xavi Simons, firmado otra vez por el PSG en 2023 procedente del PSV, ya no confía en el proyecto parisino, algo que ya le pasó con el Barça, y por eso ha decidido que su futuro no está en la Ligue 1, sino en la Bundesliga, donde solo ve dos salidas posibles. Esto, como es lógico, recuerda a su marcha del Barça, donde en su día L’Equipe aseguró que vio un defecto de desarrollo en la entidad blaugrana que le obligó a marcharse: “su entorno se dio cuenta de que estaba tocando techo y pensó en otro proyecto deportivo”.

Pues bien, tal cosa le ha vuelto a suceder, pero esta vez en París. Luis Enrique no le garantiza un papel relevante y el futbolista, ante las notables ofertas que recibe, no quiere regresar de su cesión a la capital de Francia, prefiere jugar en el RB Leipzig o el Bayern de Múnich. Así, con contrato hasta 2027, el PSG tiene dos opciones con él, o bien se lo queda y lo cede en el conjunto de la bebida energética o espera la oferta monstruosa muniquesa que exigen en el Parque de los Príncipes para dejarlo marchar a perpetuidad. Ambas cosas pueden suceder, pero como la decisión del futbolista es clave al menos sabemos que no volverá al PSG.

