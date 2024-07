El nuevo Laporte de La Roja, Mou, Santi Denia y Motta lo ignoran e Iraola se lo quita a Emery y Slot

Pese a que José Mourinho no le quiso dar bola en la AS Roma, de él dijo, paso posterior a dejarlo ir en calidad de cedido, que “es un muchacho de 18 años que apenas tiene diez minutos en la Serie A pero que es una de las promesas con mayor calidad de su edad en Europa”. Esta opinión curiosamente es compartida por Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española de Fútbol, vigente campeona de la Eurocopa, y pese a lo uno y lo otro el jugador ha acabado donde menos se pensaba, en un ‘equipo humilde’ de la Premier League.

Y no tanto porque de con sus huesos en la liga inglesa, que es lo habitual con los grandes jugadores o lo más prometedores, sino por el destino. Ya que el Bournemouth de Andoni Iraola es quien ficha finalmente a Dean Huijsen, el cual, pese a ser una de las mayores promesas como central del fútbol español, no ha sido convocado por Santi Denia para la lista de los Juegos Olímpicos de París, ni tampoco ha sido tenido en cuenta por el nuevo entrenador de la Juventus de Turín, Thiago Motta, que podía habérselo quedado.

La Juve, ¿un error fatal?

El tiempo dirá si Iraola o Motta estaban equivocados, lo que en último término se hace extensible a Santi Denia y José Mourinho, pero lo que está claro es que el equipo inglés ha estado más rápido y decidido que Liverpool, Aston Villa y Stuttgart, los otros tres pretendientes del defensa -especialemnte los equipos de Arne Slot y Unai Emery- pagando los 15 millones de euros más bonus por la perla defensiva de la Sub-21.

Otro valedor, De Rossi

Quien sí valoró, al menos en mayor medida que The Special One, a Huijsen fue Daniele De Rossi, que se hizo cargo del puesto en el banquillo giallorosso dando mucho más protagonismo al central de lo que lo había hecho Mourinho. En cualquier caso, el llamado nuevo Laporte, debido a las similitudes no solo en el juego sino también en sus circunstancias, como nacionalizado (en su caso, neerlandés) para jugar con España, acaba en uno de los equipos revelación de la Premier, un ecosistema propicio para callar bocas.