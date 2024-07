Por fin hay OK, Laporta está desolado y Flick lo prefiere: un ‘no’ de La Roja da un ‘sí’ inesperado

Nadie en el seno del FC Barcelona va a negar que el club está jugando a dos bandas con dos de los jugadores más importantes de la Selección Española de Fútbol, que se ha proclamado campeona de Europa en Alemania 2024, pero en la entidad culé ya saben de forma más o menos fiable que si Nico Williams era una posibilidad factible hace días, esta se está cerrando de forma dramática para Joan Laporta, lo que hace que Hansi Flick quiera centrar sus esfuerzos en el otro jugador, que además es el que más le gusta a él de los dos españoles pretendidos.

Y es que, si Nico Williams se aleja, Dani Olmo se acerca, en parte porque el Barça sí tiene la fórmula para pagar su traspaso (60 millones de euros) y porque cuenta con la ventaja de que el canterano sí quiere esperar a toda costa a los culés en este mercado de fichajes. Entiéndanos, el extremo del Athletic Club de Bilbao se ve tentado por la vía blaugrana, en parte porque Lamine Yamal presiona en favor de esta posibilidad, pero ahora mismo piensa más en quedarse en Bilbao, mientras que Olmo, por su parte, criado en La Masia, nunca ha reusado afirmar que le gustaría volver a ‘casa’ y eso es una ventaja enorme en clave azulgrana.

El mismo Fabrizio Romano da a la entidad blaugrana bastantes posibilidades con Olmo a estas alturas del mercado y el jugador, pese al interés del Manchester City y el Bayern de Múnich, va a esperar al Barcelona, cosa que, a su vez, satisface a Hansi Flick, al que le tientan más las características de Olmo que las de Nico.

🚨🇪🇸 Barcelona are keeping contacts active for Dani Olmo on both club and player side, while they wait for Nico.



Barça feel Olmo wants to join them; being ‘ready’ with talks active is key if there will be surprises.



Bayern also have Olmo in list since May.



No bids from City. pic.twitter.com/3Tjpt7KYq6