Desatado el maremoto Kylian Mbappé: Madrid y París patas arriba

El ruido crece conforme avanza el calendario y se acerca el final del contrato de Kylian Mbappé con el PSG, pero la fecha marcada en rojo con él no es junio, sino ese 21 de mayo donde el cuadro francés pone fin a la temporada en el último partido de la Ligue 1, ante el Metz. Se piensa que incluso al finalizar ese choque el jugador hable y deje claro cuál es su deseo final, pero sea como fuere, la decisión que tome (o haya tomado) el crack va a cambiar el rumbo de Madrid y París.

Todo el sonido, los nombres, las cifras, los equipos y las fuentes siguen aumentando los decibelios con respecto al 7 de Bondy y su posible fichaje por el Real Madrid, pero lo cierto es que el futbolista calla, más incluso conforme crece el volumen opinativo sobre su próximo paso. Hay quien incluso interpreta el silencio, decantando la balanza de un lado o de otro, pero la verdad para los dos clubs implicados es que hay un antes y un después con o sin Mbappé.

Si el Madrid se hace con el jugador, habrá ganado la guerra que abrió hace varias temporadas, culminando su gran deseo a las puertas de finalizar las obras del nuevo Santiago Bernabéu. Sería el colofón al proyecto. Con Mbappé y viendo cómo se ha comportado el equipo esta temporada, unido a ciertos retoques más como Antonio Rüdiger, el Madrid se vería completo, favorito a todo, con la confianza plena. No obstante, claro está, si no llega el galo, el bajón será un revés descomunal e implicará dudas. Muchas. Si Mbappé renueva, ¿qué crack podrá sustituirlo? Solo hay uno. y no es sencillo, ni barato. De alguna forma, además, no es lo mismo. De darles la espalda el 7 del Parque de los Príncipes a Florentino y al club blanco, el primero tendrá que contraatacar a contrarreloj con Erling Haaland, lo que no sería sencillo.

Por su parte el PSG, si bien insiste en su continuidad, también se prepara para su marcha. Saben que hay muchas posibilidades de que el jugador se vaya y que han de llenar su hueco con premura. Sobre ello, la reacción debe ser certera y hay dos nombres sobre el papel: Cristiano Ronaldo y Ousmane Dembéle. Y no son necesariamente incompatibles, sino todo lo contrario. Ambos reforzarían un tridente en París (junto a Messi y Neymar) que debe hacer olvidar al 10 de Les Bleus. Gol y desborde, veteranía y juventud. Aunque seamos precisos, sin Mbappé algo se habrá roto en la capital francesa. Es así. Con la huida de Mbappé perderían al crack de futuro, al astro patrio y lo harían ante su verdugo habitual en la Champions League. El golpe sería demoledor.

Como ven, la suerte está echada, Mbappé calla y solo puede quedar uno en la pelea por firmarlo en este mercado pero una cosa está clara: quien pierda, se irá a un sueño institucional y mediático muy duro…