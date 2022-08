Donnarumma acaba con Keylor Navas: nuevo destino, 'OK' de Al-Khelaïfi

Donnarumma será el portero titular del PSG la temporada que viene, así lo informamos semanas atrás en Don Balón y ahora lo ha confirmado La Gazzetta dello Sport. Christophe Galtier y Al-Khelaïfi tienen claro que su portero titular va a ser el guardameta italiano y así se lo ha trasladado a Keylor Navas. El portero costarricense tiene contrato con los parisinos hasta junio de 2024, pero no está a asumir el rol de suplente, por ello, está buscando una salida en este mercado veraniego y son varios los equipos que andan detrás de él.

Según publica el medio italiano, tras la salida de David Ospina, el Nápoles busca portero y estaría dispuesto a realizar una gran inversión, sobre todo salarial, para que Keylor Navas juegue el año que viene en el Estadio Diego Armando Maradona. Una opción más que atractiva para el ex del Real Madrid, ya que, el conjunto italiano juega el año que viene la Champions League y su máxima competencia bajo palos es la de Alex Meret, por lo que, en principio, el costarricense llegaría para asumir el rol de titular.

Keylor Navas y Donnarumma no han tenido una buena relación en su primer año como compañeros en el PSG. Mauricio Pochettino optó por la rotación en la portería para que no hubiese problemas en el vestuario, pero precisamente este sistema utilizado por el argentino es lo que ha hecho que su relación sufriera varios roces, ya que, el ex del AC. Milan considera que por rendimiento y edad no debería estar sentido en el banquillo y el costarricense más de lo mismo.

La intención del club es que Donnarumma sea el portero del PSG por muchos años, y por eso este año han optado por el italiano, pese a aquellos errores cometidos en los octavos de final de la Champions League y que levantaron tantas críticas en Francia, provocando aún más tensión con Keylor Navas.

Keylor Navas tiene que decidir, o abandonar el club este verano rumbo al Nápoles, donde será titular indiscutible y podrá seguir demostrando todo su talento en la Champions League, o quedarse en París y asumir su papel de suplente a la espera de se le acabe el contrato en 2 años. La Seria A le espera, todo depende de él.