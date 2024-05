El anuncio de Mbappé deja un regalo de 225M a Nasser Al-Khelaïfi para fichar al relevo del 7 del PSG

Finalmente se ha confirmado lo que ya era un secreto a voces. A través de su cuenta de Instagram, Kylian Mbappé ha anunciado su intención de abandonar, de forma definitiva el PSG una vez haya finalizado la actual temporada, una decisión que, pese a dejar huérfano al equipo parisino, también dará un importante impulso económico para que Nasser Al-Khelaïfi se reponga del golpe.

En este sentido, según ha confirmado GOAL, la salida de Kylian Mbappé dejará libres unos 225 millones de euros que corresponderían al sueldo y las difrentes primas del de Bondy. Una cifra monstruosa que serviría para que, con esos millones, los parisinos puedan fichar a cualquier futbolista para que se convierta en el sustituto del 7 del PSG.

Una millonada para olvidar la tragedia

La realidad es que, contar con Mbappé no ha servido para que el PSG sea capaz de ganar una sola Liga de Campeones. En este sentido, lo más normal sería que, con una millonada como esa, Nasser Al-Khelaïfi fuera capaz de incorporar a varios jugadores capaces de reforzar el núcleo del equipo de Luis Enrique y, a su vez, sumar talento diferencial en la delantera.

Es ahí donde entran en juego nombres como el de Bernardo Silva o Joshua Kimmich para mejorar el centro del campo y los de Rashford, Osimhen o Rafael Leao para apuntalar un ataque que, sin Mbappé, carecerá de esa capacidad de decidir partidos en cualquier momento.

Un anuncio sin sorpresas para el PSG

Si bien es cierto que todavía faltaba la oficialidad de la despedida de Mbappé, el mensaje lanzado por el francés no debe tomar a nadie por sorpresa. Ya hace varios meses en los cuales la duda no era si Mbappé iba a salir, sino cuando lo iba a hacer. De modo que no hay excusas posibles para Nasser Al-Khelaïfi, que, ante el anuncio de Mbappé confirmando su final en el conjunto parisino, debe trabajar rápido en el fichaje del recambio o los recambios para el ya mítico 7 del PSG.