El PSG se salva en el minuto 90, doblete de un enfadado Mbappé y polémica con un ex del Real Madrid

El partido del PSG contra Brest terminó siendo una trampa para el PSG. El equipo de Luis Enrique logró ponerse con una ventaja de dos goles a favor, pero la presión e intensidad del Brest fue tan efectiva que el marcador reflejaba un empate a cinco minutos del final.

En ese momento, Randal Kolo Muani aprovechó para provocar un error en la defensa de Brest. Entró en el área a toda velocidad gracias a un taconazo de Mbappé y terminó por los suelos después de un contacto con un defensor. El árbitro del partido indicó el penalti después de haber consultado las imágenes con el videoarbitraje.

Así, es lógico que el final tran apretado de partido caldease el ambiente. Mientras Kylian Mbappé se preparaba para cobrar el penalti, varios jugadores de Brest comenzaron a pisotear el punto de penalti para molestar al crack del PSG. Esta táctica enfadó a los jugadores parisinos y dio lugar a una pequeña tangana entre los jugadores de ambos equipos. Jonas Martin agarró de la garganta de Mbappé y estuvo cerca de ser expulsado. En total, el árbitro mostró cinco tarjetas amarillas.

Pero la polémica no terminó aquí. Kylian Mbappé anotó el 2 a 3 en el rechace del penalti y daba la victoria al Paris Saint Germain. Durante la celebración, Mbappé tuvo la idea de burlarse del estadio Francis-Le Blé con gestos, pidiéndole a los seguidores del Brest que se calmasen. El galo vió tarjeta amarilla por la burla y el estadio de Brest entró en ebullición con varios cánticos ofensivos y homófobos dirigidos al PSG y al árbitro.

⚽ Con suspense y polémica, 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ pone por delante de nuevo al PSG ante el Brest



Luis Enrique habló en Prime Video después del partido sobre la actitud de Mbappé: "No me gusta este tipo de cosas. No sé exactamente lo que pasó con Mbappé. Prefiero cuando hablamos de cosas positivas".

Asimismo, su cumpañero Danilo Pereira salió en su defensa en la zona mixta: ""Es normal... Sí, estaba enojado por el público, por los cánticos de la afición". Además, RMC Sport afirma que varios aficionados también había realizado cánticos dirigidos a Achraf Hakimi, llamándole "violador".