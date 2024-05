El PSG triplica el salario del crack para anunciar al nuevo dueño del dorsal de Mbappé en la 24/25

El Paris Saint-Germain se está preparando para llenar el vacío que dejará la inminente salida de Kylian Mbappé, quien se dirigirá al Real Madrid después de la celebración de la Eurocopa. Con la necesidad de reforzar su ataque, Nasser Al-Khelaïfi, tras sondear otras opciones como Federico Chiesa o Rafael Leão, ha puesto sus ojos en Khvicha Kvaratskhelia, el destacado extremo del Nápoles.

Kvaratskhelia, de 23 años, ha vivido una temporada reseñable en el conjunto italiano, destacando por su habilidad para anotar goles y crear oportunidades para sus compañeros. En los 44 partidos que ha disputado en todas las competiciones, ha marcado 11 goles y ha registrado 9 asistencias, lo que lo convierte en una de las estrellas emergentes del fútbol europeo. Su rendimiento ha atraído la atención de varios clubes importantes, incluido el FC Barcelona, pero es el PSG quien parece más decidido a asegurar sus servicios.

La necesidad de encontrar un reemplazo de calidad para Mbappé es apremiante para el PSG. El francés ha sido una pieza clave en el ataque del equipo y su salida deja un vacío considerable. La dirección deportiva del PSG ve en el talentoso georgiano un jugador con el potencial para asumir ese rol y contribuir significativamente al éxito del equipo en la próxima temporada.

Según un reciente informe de la Gazzetta dello Sport, Kvaratskhelia está buscando un aumento salarial significativo, solicitando 5 millones de euros por temporada más allá de 2027, algo que su actual club no parece estar abierto a concederle, pero Al-Khelaïfi sí. Este detalle financiero es un factor clave en las negociaciones y el PSG, conocido por su capacidad económica, podría estar en una posición favorable para cumplir con estas demandas y atraer al jugador al Parque de los Príncipes.

👨‍🎨 La pennellata di Khvicha Kvaratskhelia in #FiorentinaNapoli è il GOAL OF THE MONTH - maggio ✨😍 @cryptocom pic.twitter.com/lG60HJ7Gx2