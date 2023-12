Era la esperanza culé después de Ter Stegen, el PSG se lo llevó y Luis Enrique amenaza a Donnarumma

Uno de los movimientos más controvertidos del pasado mercado de verano fue el fichaje de Arnau Tenas por el PSG, el portero formado en la Masía, decidió, tras no ser renovado por el Barça, rechazar una oferta posterior del club de su vida, para probar suerte en el Parque de los Príncipes, donde, al igual que en Barcelona, no había tenido oportunidades. Y es que bien sea por Ter Stegen o por Donnarumma, Tenas siempre ha estado relegado al banquillo. Al menos hasta que ante el Le Havre, el italiano fue expulsado, dando así una oportunidad de oro al meta catalán, que no desaprovecho los más de 80 minutos que pudo disputar.

Debut redondo y debate abierto en París

En los 80 minutos que tuvo Tenas para demostrar su nivel, el catalán fue capaz de demostrar por qué Luis Enrique apostó por él y lo llamó para que fichara por el PSG. El canterano culé sumó un total de siete paradas, dejando la portaría a cero en un partido donde los suyos jugaron siempre con uno menos, meritazo el del catalán, que se ha ganado a pulso una nueva oportunidad en lo que Donnarumma cumple con la sanción de la roja.

La realidad es que el paso del italiano por el PSG no está siendo el más plácido de todos. Desde su llegada han sido varios los errores que le han costado más de un susto, e incluso eliminaciones al cuadro parisino. Memorable fue su fallo ante Karim Benzema en los octavos de final de 2021, cuando su error regaló el primer gol del Real Madrid dando así rienda suelta a la posterior remontada blanca.

Ante esta oportunidad, es Luis Enrique el que tendrá la papeleta más complicada. En primer lugar, al dejar fuera de la ecuación a toda una leyenda como Keylor Navas, que de un día para otro ha pasado a ser el último en la fila para ocupar el puesto de arquero en el PSG. En segundo lugar, y más importante, decidir si da continuidad a Tenas en la portería y acaba con el paso de Donnarumma por el Parque de los Príncipes. Y es que una suplencia del italiano sería sinónimo de una rotura total entre entrenador y jugador, pues sería un golpe que difícilmente sería capaz de aceptar el transalpino.