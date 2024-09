Ten Hag tiene un plan con Ugarte, Ferdinand lo sabe y el señalado no es Casemiro: como Tchouameni

La derrota del Manchester United ante el Liverpool, que zarandeó al equipo red devil desde el inicio en el clásico del fútbol inglés (0-3), en la tercera jornada de la Premier League ha levantado ampollas en el Teatro de los sueños, heridas que en el mayor de los casos han buscado dos culpables, Carlos Henrique Casemiro y Marcus Rashford. En este sentido, las críticas al brasileño por sus dos errores lo han dejado tocado, pero Erik ten Hag puede tener otros planes con la incorporación de Manuel Ugarte, unos que recuerdan a la situación, salvando las distancias, de Ancelotti y Tchouameni.

Ferdinando, al rescate del sudamericano

Rio Ferdinand, leyenda del United, salió a defender en ‘Rio Presents’ al centrocampista de los diablos rojos, sobre todo ante las críticas de Jamie Carragher, que aconsejó al cuatro veces campeón de Europa tras el duelo ante lo reds que “deja el fútbol antes de que te deje a ti”. El que fuera capitán en Old Trafford y los three lions tildó de irrespetuosas estas afirmaciones, además de corregirlas totalmente, porque Casemiro “es mucho más” que “dos errores”. Y no solo eso, concretó que el problema es que “en el United se le pide que juegue balones en largo y dicte el ritmo del equipo cuando en el Real Madrid nunca le pidieron hacer eso. En el Real Madrid limpiaba y vigilaba su zona, hacía las entradas que eran necesarias y cubría todos los huecos para que el resto de compañeros no tuvieran problemas de jugar la pelota”.

Es decir, el problema, según Ferdinand, no es el ex del Real Madrid sino Ten Hag, y quizá el entrenador neerlandés lo entienda también así dándole a Casemiro una solución. Ugarte.

El míster aseguró que "Manuel Ugarte no ha jugado en toda la temporada, ni un minuto de un partido. Tenemos que ir mejorando su condición física y después estoy seguro de que será un jugador importante". Es decir, como petición expresa, es clave en su idea de juego, pero la vía para hacer más solido al equipo quizá no pase por sentar a Casemiro por Ugarte, sino formalizar un doble pivote que dé pegamento a su medular y donde un jugador entre Bruno, Rashford, Garnacho o Zirkzee (los últimos elegidos) sería el damnificado. Y esto puede hacerse efectivo tras el parón por selecciones. Siguiendo este patrón, Ten Hag ‘copiaría’ a Carlo Ancelotti, del que se critica su fijación por Tchouameni, verdugo de Casemiro en el Madrid, pese a sus déficits creativos.