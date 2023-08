Error histórico del Barça, ídolo y villano para el madridismo y será el Messi de Neymar y Dembélé

Neymar Júnior no tuvo tampoco minutos ante el Inter de Milan, donde el PSG se dejó remontar (1-2) para dejar un sendero pesimista en la pretemporada del Paris Saint-Germain; esta temporada en manos de Luis Enrique. Y con el acuerdo bajo el brazo de Ousmane Dembélé, que ha acordado con el club francés y el Barça los términos de su salida, y el lío por la continuidad de Kylian Mbappé en pleno apogeo, lo cierto es que el 10 del Parque de los Príncipes ya ve quién será el nuevo Leo Messi, su socio en el tridente.

Dos opciones en ataque o el 4-3-3

Vaya por delante que el equipo francés aún tiene cuerda en este mercado y no ha cerrado la plantilla, ni en la faceta de salidas ni en la de entradas. Al respecto, Marco Asensio, que por ahora está haciendo de miembro del tridente por banda derecha, está a la expectativa con lo que suceda con Mbappé y/o un posible fichaje de ataque. Si el 7 de Bondy se va, el PSG puede que se lance a fichar, con preferencia por un 9. A la vez, quizá no ocurra y Asensio ocupe la izquierda del 10 de les bleus para dejar la derecha a Dembélé, donde Neymar haría de media punta. Tal vez no, quizá un fichaje más en ataque envíe a Asensio al banquillo. Esta posibilidad parece poco probable. Lucho piensa en otra demarcación para el balear y en darle minutos de calidad y continuidad.

El PSG ha anunciado que venderá a Mbappé o lo dejará en la grada, por lo que Luis Enrique, en principio, no ha de contar con el internacional galo. Así las cosas, lo más probable es que Neymar ocupe la izquierda, Dembélé la derecha y Asensio ejerza en muchos partidos de falso nueve, una demarcación que siempre le ha gustado a Lucho y que aún no ha podido usar en plenitud de su tridente. Tanto es así que Asensio, móvil por toda la franja de ataque, ya ejerció de tal cosa ante el Inter. Como decimos, el mercado puede cambiar esto, pero por ahora es lo más probable.

Es verdad que la llegada de un refuerzo más en ataque podría complicar mucho la titularidad a Asensio, y también a Kang in Lee, pero el internacional español parece el gran beneficiado por el culebrón Mbappé y a día de hoy, con Neymar sin debutar y Dembélé ultimando su llegada a París, el ex del Real Madrid se plantea como lo más parecido al Leo Messi de la 22/23 que tiene el PSG en sus filas. Quién sabe, con confianza, minutos y buena compañía, quizá el equipo de la Ligue 1 y Lucho recuperen al jugador por el que en su día el FC Barcelona se tiró lo pelos por dejarlo ir al Madrid.