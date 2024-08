Fichaje bomba: el Messi francés del que habla todo el mundo firmó con un equipo de la Ligue 1

¿Messi deja Inter Miami para volver a Europa? ¿O acaso prepara una venganza contra el PSG? La respuesta es no.

Para tranquilidad de David Becham, este “Messi” es un joven de 17 años llamado Rayanne, que acaba de firmar su contrato con el Racing de Estrasburgo. Aunque comparten apellido, no tienen ningún parentesco.

En las últimas horas, el club francés informó que Rayanne Messi firmó contrato por 3 años después de pasar la revisación médica y tendrá su gran debut en la Ligue 1. El jugador llega procedente del Dijon, institución que vendió su ficha a cambio de 1.5 millones de euros.

Rayanne es una de las grandes promesas del fútbol francés a punto tal que fue convocado para la Sub-16 y Sub-17 de los galos. Ahora, tendrá la oportunidad de mostrar sus habilidades en la Ligue 1.

🔵✍🏻 Rayane Messi has joined Strasbourg on €1.5m deal add-ons included with three year contract also agreed. pic.twitter.com/EY5DclzTQh