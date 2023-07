Florentino Pérez esperaba el momento: lo relacionan con el PSG y acerca a Mbappé al Real Madrid

Ante el abanico de posibilidades para que Kylian Mbappé pueda recalar en el Real Madrid, son muchas las opciones de peso que se están valorando. Los dos clubes implicados en la operación, parece que llevan tiempo tensando la cuerda por ver qué se puede hacer con la estrella gala y mientras el rumor no se acaba de concretar, van sucediendo los días a la expectativa de lo que pueda pasar.

Para que Kylian termine en el Bernabéu antes deberán suceder una serie de casuísticas concretas. Entre ellas, el recambio obligado del PSG para suplir su hueco. El delantero dejaría huérfano un ataque dónde era él quién promediaba el mayor número de goles. Máximo artillero de la historia del club, su fútbol lleva impresionando a toda la comunidad futbolera desde, prácticamente, su aparición en la élite. Con apenas 24 años, sigue ofreciendo un excelso nivel al alcance de pocos.

Considerado como uno de los mejores del mundo, Florentino Pérez, podría tener la llave para avanzar con su fichaje. Los blancos estarían interesados en poder cerrar su fichaje antes de partir hacia la gira norteamericana de pretemporada y mientras el jugador está citado con su club a partir del día 17.

La casuística que espera el Real Madrid

Esa llamada a filas, puede alterarse si en los próximos días se avanza con un “plan B” que aligeraría mucho las cosas. Desde París parece que han encontrado un delantero con el que volver a ilusionarse. Este no es otro que Dusan Vlahovic. El prometedor delantero de la Juventus, parece que no ha encajado del todo en la Vecchia Signora y desde Turín le habrían dejado abierta la puerta a su salida. Relacionado con varios equipos, el proyecto del PSG sería de su agrado. Además, visto que los otros conjuntos del resto de grandes ligas ya tendrían a su joya en la delantera, en el Parque de los Príncipes podrían cerrarlo de forma inmediata.

No son pocos los fichajes anunciados por Nasser Al-Khelaifi. El nuevo proyecto de Luis Enrique, ex seleccionador nacional, parece empezar a coger forma haciendo así, un plantel a su medida. Manejar los egos de aquel vestuario no augura una tranquilidad firme y este deberá ganar el pulso, visto la última desastrosa campaña de su nuevo equipo.

En Italia tienen ciertas bazas abiertas. Saben que su delantero ha tenido un rendimiento irregular tras haber explosionado en la Fiorentina no hace más de tres años. Su fichaje por bianconeros se dio en enero de 2022 cerrándose en una cantidad cercana a los 82 millones de euros. Ahora, tan solo un año y medio después su planteamiento es el de salir fuera para seguir creciendo.

Propuestas no le faltan y es que el chico, podría ser la pieza angular para desatascar una operación que nada tiene que ver con él. Si el PSG accede a plantearse su incorporación, que no lo descartan, el madridismo tendría barra libre para soñar. El cartel del jugador de Belgrado todavía es presumible y son varios los que habrían preguntado por él. Por ello, no lo dejarían marchar por menos de una cantidad que no coquetee entre los 70 u 80 millones de euros. Recuperar la inversión sería el planteamiento del equipo propietario de sus derechos.

Las prestaciones del delantero

Al delantero, que lo firmaron para consolidarse como el nuevo héroe, se ha ido diluyendo poco a poco. Con 63 partidos disputados con la elástica de la Juventus, cuenta en su casillero con 23 goles y 6 asistencias. Un mérito incodicional para tratar de acercar el Scudetto de nuevo hacia sus dominios. Mal acostumbrados en Turín, llevan tres temporadas sin poder acceder al título, aunque la sensación es de llevar mucho más tiempo. Ese difícil reto, habría terminado con la paciencia de los directivos que estarían planteándose su salida. Tiene contrato hasta 2026, pero las exigencias del mercado podrían colocarle fuera.

Desde Italia, según la Gazzetta Dello Sport parece que el PSG estaría tratando de abaratar la operación incluyendo algún nombre destacado de su ataque. Hugo Ekitike podría ser el perfil que estarían proponiendo, aunque no lo consideran en la misma escala equitativa. Dusan Vlahovic ha ido perdiendo fuerza entre los grandes “killers” de Italia. Perfiles como el joven Kvaratskheli, Leao o Osimhen le habrían ganado la partida y este podría emigrar hacia otro costado para apuntalar su carrera deportiva. Con apenas 23 años todavía tiene margen para seguir creciendo.

Aceptando la propuesta parisina, sería el invitado perfecto para que Mbappé recalara en Madrid y este aceptar la presión de la jaula de oro. Desde la llegada de los jeques, el club francés ha intentado juntar a grandes talentos y mientras siguen anhelando la conquista de la Champions, ven en el serbio, el relevo adecuado. En Chamartín, Carlo Ancelotti, desea contar con un “9” titular y prefiere optar con más opciones más allá de la de Joselu Mato. Mientra,s Mbappé se va acercando paulatinamente.