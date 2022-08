Galtier le echa para proteger a Sergio Ramos: no va con Ibrahimovic

La operación salida en el París Saint-Germain está en su punto álgido y como contábamos en Don Balón, L’Equipe ha desvelado la lista de jugadores que no cuentan para Christophe Galtier. Se trata de hombres como Ander Herrera, Kurzawa, Rafinha, Gueye, Draxler e Icardi, a los que se une de nuevo Abdou Diallo tras no fructificar su salida al Milán según cuenta ‘Footmercato’. El central senegalés también es pretendido por Nápoles y West Ham, lo cual hace albergar aún esperanzas a Sergio Ramos de ver decrecer la competencia en la zaga parisina.

El central español es uno de los jugadores en los que más hincapié ha hecho por recuperar el nuevo técnico, Galtier. Tras el calvario de lesiones por el que venía pasando, el de Camas ha encontrado la estabilidad que necesita en la nueva defensa de tres centrales con la que juega el PSG. Otro que en las últimas horas ha contribuido a abrir el camino de Ramos en el equipo, ha sido el alemán Thilo Kehrer, que confirmaba su marcha al West Ham por 12 millones de euros. Así mismo, el club trabaja en la incorporación de un cuarto central de garantías para contar con efectivos suficientes, y se sigue negociando por el eslovaco del Inter, Milan Skriniar.

Pero en cuanto a lo que Diallo se refiere, el Milán no ha terminado de ver en él al defensa que pretende incorporar. El senegalés no podrá coincidir de esta forma con Ibrahimovic en el equipo lombardo, un delantero sueco que sigue recuperándose de la operación de rodilla a la que se sometió y por la cual no se espera que vuelva hasta principios del 2023. Zlatan pasó una época en el PSG, y sabe bien como aconsejar a su club a la hora de tratar con el todopoderoso club de Al-Khelaïfi.

Por lo demás, el París Saint-Germain quiere alargar su buen arranque liguero tras ganar sus dos primeros partidos y colocarse como líder en solitario de la Ligue1. Un campeonato en el que seguramente no se pueda desempeñar esta temporada un Abdou Diallo, como decimos, con los pies más fuera que dentro del club.