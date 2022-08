Ramos sin tapujos: 70 kilos no le inquietan en el PSG, Galtier insiste

El nuevo proyecto de Al-Khelaïfi ha echado a andar dando una imagen bastante positiva hasta el momento. El sistema que propone el nuevo técnico, Christophe Galtier, está dando sus frutos, y más de un jugador se encuentra más cómodo que nunca con su situación en el equipo como es el caso de Sergio Ramos. El central español ha logrado por fin un sitio en la línea de tres centrales que propone su entrenador, y no da especial importancia a la posible llegada de Skriniar para reforzar la zaga parisina. Según ‘Le Parisien’, el club sigue interesado en el jugador, pero los 70 millones que pide el Inter de Milán son exagerados desde el punto de vista del PSG.

Son varias ya las semanas en las que se viene hablando de este posible fichaje, sin embargo no se terminan de encontrar posturas debido, sobre todo, a las exigencias de la directiva interista encabezada por el siempre complicado Guiseppe Marotta. El ex director deportivo de la Juventus tiene fama de duro en las negociaciones, y ya lo demostró en el ‘caso Dybala’ cuando las altas pretensiones desde el entorno del jugador terminaron por hundir su fichaje al Inter. Un equipo en el que eslovaco es un fijo en los planes de Simone Inzaghi y del que lógicamente no se quieren desprender así como así.

Lo cierto es que la necesidad de ir al mercado del PSG se habría rebajado estos días ante la permanencia finalmente en el equipo de Kimpembe, que sonó con fuerza para recalar en el Chelsea de Tuchel. Sin embargo, el nuevo sistema de tres centrales requiere de la presencia de un cuarto central de garantías, y con la posible salida de Kehrer al West Ham, los de Galtier verían debilitarse una zaga en la que de todos es sabida la tendencia a lesionarse de hombres como Sergio Ramos.

Un asunto que Al-Khelaïfi no pierde de vista y que de estar convencido no tendría problema en afrontar. Todo tras, de momento, no haber tirado la casa por la ventana por ningún fichaje salvo el exuberante esfuerzo que el club hizo para retener a Mbappé otras tres temporadas más.