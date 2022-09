Guerra Galtier-PSG: Carlos Soler y Fabián Ruíz no le satisfacen

El PSG es uno de los equipos de los que más movimientos se esperaban en este mercado de fichajes, pero según iban pasando los días, las operaciones del conjunto parisino se han ido complicando hasta llegar al punto de que muchas de ellas han sido rechazadas o no han salido como se esperaba. Uno de los grandes ejemplos de esta ventana de traspasos errática para los franceses ha sido el intento de fichaje de Milan Skriniar, por el cuál han llegado a ofrecer hasta 70 millones de euros al Inter de Milán, que no ha parado de frenar las ofensivas de Al-Khelaïfi, pero no es la única llegada que se ha quedado a medio camino.

Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Gianluca Scamacca, Marcus Rashford o Robert Lewandowski también han sonado con mucha fuerza al inicio del mercado de fichajes en un intento por parte del PSG de reforzar una delantera en la que desde la llegada de Luis Campos se sabía que solamente iba a contar con Messi, Neymar (sino acababa dejando el club, ya que era transferible) y Mbappe, ya que Icardi y Draxler no contaban para Chritophe Galtier y el futuro de Sarabia era toda una incógnita, pero ninguna operación ha salido como se esperaba

Al final el español se ha quedado y el PSG ha firmado la llegada de Hugo Ekitike, pero la delantera del conjunto parisino se ha quedado muy tocada este verano y Christophe Galtier no ha parado de pedir refuerzos a Luis Campos y Al-Khelaïfi para reforzar esa parcela del terreno de juego, pero los días pasaban, y a pesar de que en el último día del mercado los parisinos fichasen a Carlos Soler y Fabián Ruíz, estas ultimas incorporaciones no han sido suficientes para convencer al exentrenador del Niza.

Según han publicado RMC Sports, L’Equipe y Le Parisien, Christophe Galtier le había trasladado a la junta directiva su malestar por no haber podido reforzar dos zonas del terreno de juego que el consideraba fundamentales para poder tener una plantilla a su gusto. Una de ellas era la defensa con el fichaje de Milan Skriniar, y la otra la delantera, para lo cual el conjunto francés solo ha podido cerrar a Ekitike. Ahora el PSG está intentando vender a Icardi y Julian Draxler ha salido cedido al Benfica, por lo que la situación del ataque parisino está bajo mínimos. El malestar del técnico es evidente y Al-Khelaïfi y Luis Campos ya miran al mercado de enero en aras a reforzar esas posiciones. Veremos si en invierno llegan más refuerzos.