Íntimo de Neymar, el Barça fue a la guerra contra el PSG por él y Luis Enrique se lo sirve a Simeone

El Paris Saint-Germain es el foco de todas las miradas en este tramo decisivo del actual mercado de fichajes veraniego. La llegada de Luis Enrique y el brazo duro de Al-Khelaïfi con el pasado está barriendo los vestigios de todo aquello que no funcionó en la campaña 22/23, entre ellos jugadores como Sergio Ramos, Leo Messi o Kylian Mbappé y Neymar Júnior. Pero no solo ellos, también el jugador que despertó una guerra entre el Barça y el PSG y que quiere el Cholo Simeone.

Descarte y salida, resta saber hacia qué competición

Si la única salida que le ofrece el PSG a Marco Verratti, otro de los señalados para abandonar el Parque de los Príncipes, para salir es a través de los millones, entonces el Atlético de Madrid, que se ha interesado por el italiano, no tendrá nada que hacer. Pero se cree que el jugador de la azzurra puede tratar de intentar reengancharse a algún proyecto importante de Europa, en cuyo caso el abrazo con Simeone sería posible. El Barça sonó, básicamente porque siempre ha gustado en can Barça, pero la precaria situación económica del club español impide su implicación. Verratti, no obstante, es recurrente en la ciudad condal: él fue el primer intento, junto a Adrien Rabiot, culé en la plantilla del PSG antes del ataque francés por Neymar.

Arabia Saudí, un problema de enorme magnitud

En definitiva, el interés colchonero está ahí pero para que fructifique tienen que ocurrir dos cosas con un Marco Verratti que ha sido informado junto a Mbappé y su amigo Neymar de que no cuenta para el club de la Ligue 1. La primera es que la oferta de Arabia Saudí no llegue o no convenza al jugador o el PSG; la otra tiene que ver con un deseo expreso del futbolista internacional con Italia de vestirse de rojiblanco y jugar en La Liga EA Sports, y que eso le cuadre al PSG y a un Atlético de Madrid que, con João Félix bloqueado, no podrá hacer esfuerzos económicos fuertes en este tramo de la ventana de transferencias; el portugués ha sido incluso sumado a esta hipotética vía de negociación entre París y Madrid.

Y en este sentido las informaciones son contradictorias y estas siembran el pesimismo el Metropolitano. Por un lado, se informa que el PSG quiere vender al mediocentro, pero recibiendo un importante traspaso por él; pero es que además se pone énfasis en que a Verratti le seducen los millones saudíes. En ambos casos, el Atlético estaría descartado. Con todo, cabe la posibilidad de que el jugador ponga de su parte para el acuerdo por otro equipo Champions League, como es el Atleti. Desde luego Simeone no le cerraría la puerta.