Ten Hag busca compañero de Ugarte en el mediocampo; plan B a Rabiot podría salir 100M

Ya sin Casemiro y obligado a ser protagonista de una vez por todas de la Premier, Manchester United apuesta a refuerzos de jerarquía, con presente y futuro.

Con el fichaje estrella de Leny Yoro, Joshua Zirkzee y el inminente arribo de Manuel Uguarte, Erik Ten Hag busca compañía en el centro del campo para acompañar a la garra charrúa: una de las opciones es un colombiano.

A sus 24 años, Richard Ríos está a punto de cambiar radicalmente su carrera como futbolista profesional. Tras brillar en Brasil con Palmeiras durante un año y medio, se ganó un lugar en la Selección Colombia, siendo convocado para la Copa América 2024 donde rápidamente se hizo un hueco como titular indiscutible bajo la dirección del argentino Néstor Lorenzo. Mostró su valía en Estados Unidos y ahora está a un paso de dar el salto al fútbol europeo. Varios equipos del Viejo Continente están ajustando los detalles finales para negociar su traspaso desde el Brasileirao, siendo el Manchester United el más interesado.



Sin duda, el jugador antioqueño comprendió la magnitud de la oportunidad y la aprovechó al máximo.

Sin embargo, el verdao realizó una jugada económica para que quienes vayan a Brasil a buscarlo sepan que tendrán que poner un billete grande: Palmeiras subió la cláusula de rescisión de colombiano a 100 millones de euros

Milán, Bologona y Everton también anotaron a Ríos en sus listas de posibles fichajes pero el nuevo monto estipulado parece alejarlos de la movida.

Ahora, si bien el Manchester está dispuesto a poner un buen dinero por el joven de 24 años, todo depende de si la llegada de Rabiot, en condición de libre de la Juventus, le bastan al entrenador neerlandés o si buscará un recambio más para afrontar las competiciones de la temporada.

🚨➕ More on Richard #Rios: the 🇨🇴 midfielder has a €100m release clause in his contract with #Palmeiras.



💰 As told, the 🇧🇷 club is oriented to keep him for at least another season and won't make discounts to clubs interested in him, #ManUTD included. 🐓⚽ @valentinfurlan_ https://t.co/GMoAqUjcab pic.twitter.com/2QgFl7LzPE