La jugada maestra de Manchester United por un PSG; Manuel Ugarte listo para ten Hag

Jadon Sancho sigue en el ojo del huracán del Paris Saint-Germain tras su regreso al Manchester United y su reconciliación con Erik ten Hag. La tensa relación que tuvo con el entrenador provocó su salida temporal al Borussia Dortmund. Volvió y jugó amistosos de pretemporada con los diablos rojos pero su futuro sigue siendo un tema central.

El ataque del Manchester United, con Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Amad Diallo y Antony, deja al club en una posición donde puede evaluar ofertas por Sancho. Durante el verano, el United y el PSG tuvieron largas negociaciones, con posibles intercambios de jugadores siendo una parte clave de las charlas.

Uno de los nombres que brilla en estas negociaciones es Manuel Ugarte. El interés del United en el centrocampista uruguayo es evidente, especialmente porque ten Hag quiere asegurar una buena asociación con Kobbie Mainoo. Aunque la primera temporada de Ugarte en la Ligue 1 fue decepcionante, los parisinos todavía lo valoran alto. Ahi es donde entra la variante Sancho: la inclusión del volante ofensivo ayudaría a cubrir la brecha de euros, dado que el United lo cotizó en unos 42 millones de euros.



Dicen que los grandes jugadores se crecen en los grandes escenarios. Sancho tuvo un nivel de élite en lo que va del 2024, haciéndose lugar entre los mejores de Europa con una actuación descomunal en la Champions League. Solo disputó 21 partidos en su préstamo al Dortmund pero le alcanzaron los destellos de calidad para poner al equipo amarillo en la final de Wembley que cayó frente al Real Madrid.







Una relación tirante y una reconciliación frágil

El inglés llegó al club por 85 millones de euros en 2021, pero sus actuaciones flojas y un polémico enfrentamiento a fines del 2023 con el entrenador Erik ten Hag llevaron a su exclusión del plantel, de las instalaciones del club.

Según The Sun, el ex-técnico del Ajax se cansó de esperar unas disculpas del británico y, a menos de dos meses del inicio del mercado de fichajes, decidió eliminarlo del grupo de WhatsApp del equipo. En ese grupo no solo están los jugadores, sino también todos los miembros del cuerpo técnico.

El conflicto entre Sancho y el neerlandés se encendió por una publicación del inglés en sus redes sociales, en la que criticó los comentarios del DT sobre su bajo rendimiento en los entrenamientos, llamándole mentiroso. Al no pedir disculpas por hacer pública esa interna, ten Hag lo marginó del plantel y le prohibió el acceso a las instalaciones del primer equipo, incluido el comedor. El entrenador acusó a Sancho de mentir públicamente, y mientras no se disculpe de manera oficial, no podrá volver a integrarse con sus compañeros.