Jorge Mendes deja KO a Luis Enrique con la joya de España: ni por 200M el nuevo Messi irá al PSG

Pese a la imperiosa necesidad del Barcelona a la hora de ingresar dinero, la realidad es que hay dos nombres que parecen inamovibles en la ciudad condal. Se trata de Pau Cubarsí y de Lamine Yamal, los cuales se han convertido, junto a Gavi, en los pilares de la nueva era del conjunto blaugrana. Una nueva era que Jorge Mendes ya se ha encargado de informar que no tiene precio.

En este sentido, tal como informa AS, el famoso representante de Lamine Yamal habría mantenido una reunión con el PSG para informar sobre la situación del estelar canterano del Barça, el cual gusta mucho tanto a Luis Enrique como a Nasser Al-Khelaïfi como relevo bomba de Kylian Mbappé. Sin embargo, dicha reunión no dio las respuestas que esperaban en París, pues Mendes confirmó que ni la oferta de 200M hizo dudar a los culés, que no aceptarán ninguna oferta por el crack al que ya ven como el nuevo Leo Messi.

El Barça lo tiene claro, Lamine son 1000M

Con el más que conocido interés del PSG en arrebatarle al Barça su joya de la corona, los culés están más que tranquilos. Y es que, ante cualquier llamada, la respuesta está más que clara, o se pagan los 1000M que marca su cláusula de rescisión o no hay nada que hablar respecto de Lamine Yamal y todavía menos con el PSG al que los culés se la tienen más que jurada después de casos como el de Neymar o de Ousmane Dembélé.

En este sentido, Luis Enrique tendrá que buscar más allá de España para encontrar al relevo ideal para Kylian Mbappé, puesto para el cual Jorge Mendes habría ofrecido a Rafael Leao como alternativa a un Lamine Yamal al que harán bien de quitarse de la cabeza en París, pues cualquier intento de ficharle será una auténtica pérdida de tiempo y energías.

Así pues, en can Barça le han dejado muy claras sus intenciones a Jorge Mendes. Lamine Yamal no se toca y así lo deben saber todos los posibles interesados, que en caso de querer su fichaje, deberán remitirse a los 1000M de su cláusula de rescisión.