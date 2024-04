Solo llevan una temporada en París, pero uno de los 2 delanteros saldrá del club tras Kylian Mbappé

El Paris Saint-Germain se encuentra en medio de una evaluación exhaustiva de su plantilla de cara a la próxima temporada, y parece que dos nombres importantes podrían estar en la lista de salida. A tenor de informes provenientes de fuentes internas del club, Randal Kolo Muani y Gonçalo Ramos están siendo considerados para ser traspasados este verano debido a su bajo rendimiento y la necesidad del club de generar ingresos para financiar nuevos fichajes.

Tanto el francés como el portugués aterrizaron en el Parque de los Príncipes con grandes expectativas, pero su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado. Muani, fichado del Eintracht de Frankfurt, y Ramos, procedente del Benfica, han tenido dificultades para adaptarse al exigente ritmo del fútbol francés y para demostrar su valía en el equipo dirigido por Luis Enrique.

La decisión de vender a uno de estos jugadores responde a una estrategia económica del PSG, que busca hacer caja para afrontar los costosos fichajes que tiene en mente para reforzar su plantilla. Con la mirada puesta en la próxima temporada, el club parisino está decidido a fortalecerse en varias posiciones clave y no dudará en desprenderse de aquellos jugadores que no estén cumpliendo con las expectativas.

La posible venta de Kolo Muani o Gonçalo Ramos no solo permitiría al PSG obtener ingresos adicionales, sino que también liberaría espacio en la plantilla y en la masa salarial del equipo. Por ende, será Luis Enrique el que decida con qué jugador continuar contando en su proyecto en la capital gala.

Aunque la noticia de la posible venta de estos jugadores podría sorprender a algunos aficionados, en el PSG están convencidos de que es una medida necesaria para garantizar el éxito a largo plazo del equipo. Con un mercado de fichajes cada vez más competitivo y exigente, el club parisino está decidido a tomar decisiones audaces y calculadas para mantenerse en la cima del fútbol europeo y la salida de Kylian Mbappé dará paso a una reestructuración significativa en la parcela de ataque.

🇵🇹 Gonçalo Ramos (22) is heating up some for @PSG_inside:



☑️ 17 starts

⚽️ 13 goals

🔥 7 goals in his last 5 starts



🔫 🔫 pic.twitter.com/lVkldFFfmW