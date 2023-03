Keylor Navas cierra la boca a Nasser Al-Khelaïfi y toma una decisión muy esperada sobre su futuro

La llegada de Christophe Galtier al Parque de los Príncipes en sustitución de Mauricio Pochettino fue una noticia muy perjudicial para Keylor Navas. Cabe recordar que durante la estancia del argentino fue Gianluigi Donnarumma quien acaparó un mayor grado de protagonismo en la meta, pero con el francés el exfutbolista del Real Madrid ni siquiera tuvo la oportunidad de convencer a su entrenador.

A pesar de que Nasser Al-Khelaïfi ha ratificado su plena confianza en Keylor Navas durante los últimos años, Galtier decidió apostar por el italiano de forma sistemática sin tener en cuenta al costarricense hasta que el grado de descontento de este comenzó a acrecentarse exponencialmente hasta provocar su salida al Nottingham Forest aprovechando el mercado invernal.

Navas era consciente de que, aceptando la propuesta del conjunto inglés, pelearía por retos mucho más ambiciosos de los fijados en París, pero esto no frenó la idea de Keylor de abandonar en París para gozar de los minutos que Galtier no le brindó en el primer tramo de curso. Y solo dos meses ha necesitado el tico para cerrar la boca al mencionado técnico galo y a Nasser Al-Khelaïfi, quien no intercedió por el guardameta para que Galtier le brindara una oportunidad.

En Nottingham, Keylor ha disputado todos los minutos posibles de que cerró su llegada al club el pasado 31 de enero, es decir, en el último suspiro de la venta de transferencias invernal, y sus prestaciones, a pesar de los 12 goles encajados en este lapso de tiempo, han sido de vital ayuda para contribuir a que el equipo no solo haya abandonado el farolillo rojo de la clasificación, sino que ya haya dejado atrás los puestos de descenso, aunque sin apenas margen para fallar.

Todo ello ha llevado a Keylor Navas a tomar una decisión de futuro que se presuponía que podía pasar dado el poco protagonismo acaparado en el PSG en la última temporada y media: pedir a Al-Khelaïfi su traspaso en verano, es decir, un año antes de que venza su contrato con el club francés.