Keylor Navas vence: luz verde en el PSG, Al-Khelaïfi concede su deseo

Desde hoy Keylor Navas va a empezar a respirar un poco más tranquilo durante este verano. Después del magnífico éxito que consiguió el tico al clasificarse para el Mundial de Qatar 2022 con Costa Rica al vencer en la repesca definitiva, el portero del París Saint Germain volvió a su cruda realidad del día a día que es saber qué va a pasar definitivamente con él en la capital francesa. Por todo el mundo es sabido que no va a aguantar ni por asomo una temporada más como la pasada, compartiendo la titularidad con Donnarumma y teniendo una competencia tan alta, pero las cosas comienzan a esclarecerse un poco para el ex guardameta del Real Madrid.

No es que el problema se haya solucionado de un plumazo ni que Donnarumma haya abandonado la disciplina del PSG, pero al menos sí que el equipo que preside Nasser Al-Khelaïfi está comezando a aligerar peso en esa posición. Keylor Navas, Donnarumma, Sergio Rico, Areola... demasiados hombres para un puesto tan específico donde las rotaciones, quitando la excepción que ha hecho Mauricio Pochettino la pasada campaña y que además no salió nada bien, son mucho más escasas que en cualquier otra posición del resto del campo. Pero hay uno de ellos que a partir de ahora no será ya más un estorbo para el costarricense.

Alphonse Areola está a punto de firmar su contrato con el West Ham United. Según apuntan varios medios de comunicación tanto desde Inglaterra como desde Francia, RMC Sport en último lugar, la operación está completamente cerrada y este mismo lunes, sin más dilación, se va a hacer todo oficial. Se trata de una buena opción para el guardameta francés, que busca estabilidad y sentirse protagonista allá donde esté, ya que esta misma temporada ha jugado en calidad de cedido en el propio West Ham. La Premier League es una competición que le gusta y ahora siente que puede ser el titular de los hummers mientras que en París apenas jugaría algún minuto.

Tenia contrato hasta la temporada que viene con el PSG pero al club parisino también le urgia deshacerse de él y aligerar peso en la portería, por lo que se trata de un competidor menos en la titularidad para Keylor Navas. Eso sí, el ‘conflicto’ entre él y Donnarumma, sigue pendiente de resolución todavía.