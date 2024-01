Alaba, Militao, Modric y Kroos se rinden al plan de Carletto desde enero: 111M, son 2 galácticos

Las lesiones de David Alaba y Eder Militao no se están notando en el Real Madrid, lo cual es un mérito enorme de Carlo Ancelotti, no en vano hablamos de dos jugadores totalmente indiscutibles en el once blanco. Pero no solo eso, el Madrid, con el italiano al frente, puso en marcha hace ya tres temporadas un plan de sucesión sobre Luka Modric y Toni Kroos que ya ha cristalizado y ahora en enero de nuevo toma forma y fuerza: 111M para hacer al Real Madrid mejor.

El pivote que vale para todo y el todoterreno

Aurelian Tchouameni, ya totalmente recuperado de su lesión, fue titular ante el Mallorca como central y cumplió, como suele hacer; un jugador, el francés, que es de los más valorados en su puesto (pivote) del mundo -ahí está la enorme lista de equipos poderosos que preguntaron por él en verano- y que llegaba al Madrid nada menos que para remplazar a Casemiro, que se hunde en el United. Es decir, puro acierto, por 80 millones, sí, pero un rotundo éxito que ya vuelve al once en este mes de enero.

Y si hablamos y certificamos que la versatilidad de Tchouameni es grande y que su presencia es vital en el equipo, qué decir de su amigo y compatriota Eduardo Camavinga, que ha cumplido en casi todas las posiciones desde la medular hacia atrás cuando le ha tocado rellenar carencias del equipo y que ya está listo para volver. Y con ello Carletto gana mucho, porque el éxito de Camavinga con respecto al Madrid reside en que hablamos de un jugador polivalente como pocos, de una calidad exquisita, de solo 20 años y que solo costó 31 millones de euros.

Recapitulando, el Madrid, que fichó a la pareja francesa como recambios a largo plazo de Modric y Kroos, ha hecho una inversión superlativa porque no solo ya convencen sino que son indiscutibles. Y si hablamos de la actualidad, los blancos están de enhorabuena porque los dos están disponibles para todas las batallas blancas desde este mes de enero, lo que hace que, entre otras cosas, las bajas de Militao y Alaba no se noten; los 111 millones de euros invertidos por el Madrid en les bleus son oro puro y echan a rodar de nuevo.