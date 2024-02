La jugarreta de Florentino y Mbappé a Al-Khelaïfi hunde al PSG y tiene fecha, cifras y consecuencias

Kylian Mbappé se va del Paris Saint-Germain, se lo ha comunicado al club y su decisión es inamovible, es decir, cumple con su pauta iniciada y aplazada en enero, tal y como os contamos en su día en Don Balón, y desde ahí proyecta los siguientes pasos, que también os hemos ido desgranando. En este sentido, casi todo está cerrado con el Madrid y Florentino Pérez, de modo que lo flecos serán los que marquen las fechas, las cifras y las consecuencias. Con todo, nos informan que ni Nasser Al-Khelaïfi no el equipo francés se esperaban esa decisión y menos después del partido ante la Real Sociedad.

El adiós pero no el lugar

Aunque sea un secreto a voces, no hay destino por ahora. Mbappé ha seguido el modus operandi que en este medio ya les adelantamos que iba a seguir, lo tenía decidido: quería decir adiós a su afición y su club pero disociando ese anuncio de su destino. Y es justo lo que ha hecho. Él ya ha confirmado que se va, pero no ha dicho a dónde. Por eso Arsenal, Liverpool e incluso FC Barcelona tratan a la desesperada de ensuciar el más que probable traspaso al club blanco.

Los tiempos y las cifras

Para Mbappé, con Eurocopa este próximo verano, es urgente resolverlo todo cuanto antes pero no quería, ni quiere, entorpecer el desarrollo de lo que resta de temporada del PSG, como le ha comunicado a su presidente, de modo que se trata de encontrar la mejor forma y manera de hacer público un acuerdo que ya existe con el Madrid. Os lo aseguramos. Y no es para menos que se dude con el anuncio oficial: el PSG ya busca recambio desde las últimas horas para devolver la esperanza a su afición (y aquí va a haber consecuencias, porque la sorpresa ha hecho enfadar y mucho a Al-Khelaïfi) mientras que el Madrid deberá elegir por dónde suelta lastre; o lo que es lo mismo, el anuncio y más aún el destino y la fecha provocarán una hecatombe en los dos clubs. En Madrid, por ejemplo, Mbappé no llega para jugar, llega para dirigir, rompiendo el equilibrio del tridente. Ese daño, de hecho, ya está hecho aunque no confirmado. De este modo y después de consultar fuentes en París y la capital de España, pensamos que el club blanco y el crack no alargarán hasta verano el anuncio; este llegará antes, y eso, como no, tendrá durísimas repercusiones en la plantilla merengue; también en la francesa.

Impacto en la plantilla

Dejando a un lado la estrategia que ya se marca el PSG para suplir a Mbappé, donde hay mucho dinero y nombres por medio, focalizamos en la plantilla merengue el impacto que la llegada del crack va a provocar. Sobre ello hay múltiples lecturas y créanos que las que les proponemos todas tienen un poso de posibilidad real: las están manejando en el club. Una pasa por vender a Rodrygo e intercambiar estatus. En este sentido, se juega con un ingreso por el brasileño de no menos de 100M, lo cual libera cargas, espacio y quebraderos de cabeza. Otra opción pasa por no renovar a Joselu o vender a Brahim, que cada día tiene más valor, siendo la primera opción la que más fuerza gana. Por último, aunque no de forma excluyente, están Güler y Endrick, los cuales tienen el posible cartel de la cesión sobre sus cabezas, especialmente el turco. Y algunas de estas posibilidades pueden ser simultáneas. Eso sí, no habrá decisión hasta la firma del francés. Se vienen curvas en Chamartín.