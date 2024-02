Dembélé y Asensio eligen el 7 de Mbappé: Florentino usa la llave y la UEFA y LaLiga tienen fecha

Hay dos puntos de encuentro clave en el proceso del fichaje más costoso en la era Florentino Pérez al frente del Madrid, el de Kylian Mbappé, y ambos activan la luz en el club blanco: parece que esta vez sí firmará. Tanto es así que recientes incorporaciones del Paris Saint-Germain y actuales compañeros del 10 de les bleus, como Ousmane Dembélé y Marco Asensio ya miran el codiciado número 7 del club galo por si el de Bondy lo deja vacante.

Si bien ya os hemos contado como el jugador habría tenido el buen gesto con Al-Khelaïfi y el club de perdonar los casi 90 millones de euros en cláusulas de fidelidad si se marchaba gratis en junio, ahora además conocemos que el crack quería hacer público su deseo de abandonar el club cuanto antes, concretamente dice L’Equipe que el futbolista deseaba que en enero lo supieran la opinión pública y los hinchas del gigante de la Ligue 1, a más tardar en el inicio de febrero. Es decir, pese a que los tiempos del PSG y Mbappé son diferentes, el futbolista lo tiene claro, y eso es lo único que importa pues es dueño de su destino.

El otro punto de encuentro llave para Florentino es que sus grandes enemigos en este asunto, como son los líderes de los organismos de competición español y europeo, entre ellos el declarado Javier Tebas, son quienes más fuerte ven el compromiso y nuevo vínculo entre el delantero y el Real Madrid una vez acabe la temporada. En palabras a Fabrizio Romano, el presidente de LaLiga EA Sports dijo que "el porcentaje para que se concretara un acuerdo con Kylian era de alrededor del 50% hace algunas semanas, pero ahora es aún más”. Y no solo eso, apostilló, “cada día que pasa y Mbappé no firma el nuevo contrato con el PSG… el porcentaje aumenta”, concretamente “un 2% cada nuevo día”.

Y por si había dudas, Tebas, que se ha enfrentado a Florentino por la Superliga en multitud de ocasiones, como le ocurre a la misma UEFA, aseguraba que “el Real Madrid tiene una situación económica fantástica y por eso también podría fichar a más jugadores, no sólo a Mbappé”.

🚨⚪️ EXCL — La Liga president Javier Tebas on Kylian Mbappé: “I said it was around 50% some weeks ago, now is even more”.



55/60% chances? “Yes, I think so”. 🇫🇷



“Every day that passes and Mbappé does not sign the new contract with PSG, the percentage increases”. pic.twitter.com/fdpdAQQzFi