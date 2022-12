Leo Messi pone una condición a Galtier y Neymar para seguir en el PSG

Dicen que todo resulta más sencillo cuando el relato viene de cara, que en el deporte supone inercias positivas, hasta exitosas, que pueden transformar equipos y jugadores. Para un tipo como Leo Messi, que lo ha ganado casi todo (el Mundial es su gran meta, ese sueño que para él permanece todavía intacto al clasificarse para octavos), este relato a favor es determinante para que el hastío y la edad impongan un adiós. Y Galtier, el PSG y Neymar lo saben.

Lo primero de todo, lo principal para Messi es el Mundial, después vendrá todo lo demás. Y no se piensen que el éxito o al fracaso en la Copa del Mundo juegan a favor de su decisión con París, porque tanto lo uno como lo otro puede alejar o acercar una campaña más al argentino con el Paris Saint-Germain. Sobre ello, dentro de su entorno hay quien afirma que tocar la Copa del Mundo le daría todo lo que necesita y por tanto ya habría tocado su techo, lo que le llevaría a decir adiós a Europa en junio.

Pero claro, y aquí si entramos en lo que ha podido saber Don Balón, también pesa su jugoso contrato con el PSG y los éxitos que con los franceses obtenga. Con viento favorable, continuará, pero lo primero de todo quiere saber en qué situación física y mental está y estará la campaña que viene su amigo Neymar Júnior, si también está ilusionado con el proyecto. Además, puede ser clave en el 30 de París la eliminatoria ante el Bayern de Múnich, ya que un fracaso podría hacerle abandonar.

Quiere ganar un Mundial y al menos otra Champions League, sin embargo lo uno pasa por este mes de diciembre y, en principio, no condiciona su futuro con París, y lo otro sí necesita del apoyo de un club de primer orden. Pero, ojo, porque también hay voces que apuntan a una última aventura en Europa pero no en el Parque de los Príncipes, sino en el Etihad Stadium. Pasa que Messi tiene a Pep Guardiola en un pedestal, lo considera el mejor, y que los dueños del City están encaprichados con él, al menos por una temporada, de modo que si bien es improbable no se puede descartar esta posibilidad. Galtier y Neymar aún no saben por dónde puede salir el astro argentino, peor ayudan estas pistas, a ellos y al PSG.