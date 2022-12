Guardiola tira de billetera y tritura el sueño de Barça y Laporta: 40M

Puede que Ilkay Gundogan, tal y como os adelantábamos en Don Balón, sí pueda ser una de las sorpresas del Barcelona en el mercado de fichajes veraniego (ya explicábamos que el City de ninguna de las maneras le dejará salir en enero) pero no Bernardo Silva, que tiene contrato en vigor y, ahora, de manos de Pep Guardiola, recibe el reconocimiento que él y su entorno pedían al club inglés, uno que tiene una cifra nada desdeñable y sobre todo inalcazable para el Barça: 40 M.

Ha sido Football Insider quien ha adelantado la noticia y pone relieve en que esa es la cantidad total, seguramente en libras esterlinas, que pretende ofrecerle el míster catalán al volante portugués, con ampliación de contrato mediante, lo que elevaría la fecha de vencimiento de su vinculación con la entidad celeste desde 2025, donde está fijada ahora, hasta seguramente 2027.

Y tanto la propuesta futbolística, como la económica y de seguridad para el jugador portugués -hoy inmerso en pleno Mundial de Qatar- es difícilmente asumible por el Barça, que en este caso y si Silva estampa la firma con el City dará por zanjada esta pugna. A diferencia de Gundogan, Silva tiene contrato, por lo que para salir de Inglaterra, los skyblue han puesto una primera condición, que tampoco es suficiente pero sí necesaria, para negociar: ver 80 millones de euros por delante. El Barça no tiene esa cantidad, pero es que sus límites salariales tampoco pueden rivalizar con la propuesta inglesa.

Y si a eso unimos que LaLiga poco menos que prohíbe fichar al Barça por su deuda acumulada para mantener el fair play financiero, entonces Silva se escapa. Al jugador, hay que decir, sí le atraída la posibilidad de probar suerte en Barcelona, pero ahora mismo cambiar de aires supondría perder en todos los sentidos. El City es el rival a batir en la Champions, donde no está el Barcelona, tiene con Haaland un equipo de ensueño y a si no el mejor, uno de los mejores entrenadores posibles, como es Pep. A eso hay que sumar esta propuesta de crack que le hace el City. Así que, no, Bernardo Silva se va a quedar en sueño para el Barcelona, de esos inalcanzables.