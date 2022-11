Leo Messi sentencia su futuro sobre el Barça y el PSG: ojo a Guardiola

Justo antes del Mundial y con la Copa del Rey de eco de fondo en España, las grandes ligas echan el cierre y es Universo Valdano quien acapara focos con respecto a Leo Messi, el que para muchos es el mejor jugador de siempre, tras la entrevista que el mítico exjugador de Argentina y del Real Madrid, además de voz autorizada del fútbol, Jorge Valdano, ha llevado a cabo con el jugador del PSG.

El capítulo de este programa se estrena hoy, día 14 de noviembre, a las 22.00 horas en el canal #Vamos de Movistar+ y ahí el crack de Argentina, que será una de las selecciones favoritas de cara al Mundial de Qatar, responde a muchas de las dudas sobre la carrera del genial futbolista argentino, entre ellas su pasado culé y su época junto a Pep Guardiola. El documento, que tiene importancia en sí mismo, también servirá a muchos aficionados parisinos y del Barcelona como piedra de toque para saber a qué acogerse con el crack respecto a la campaña 23/24. Ambos, PSG y Barça, quieren tenerlo en sus filas, sin embargo, Messi ha sentenciado antes de tiempo su futuro.

Y este, en primera mano, pasa por Qatar, con Argentina y su gran sueño, ser campeón del mundo. ¿Y después? Aseguran desde el entorno del jugador que después no hay nada, porque el jugador no lo ha decidido, su motivación después de la cita de citas le dirá hacia dónde debe encaminar sus próximos pasos, los de la campaña 23/24. Eso sí, si estos tienen varias vías -el PSG, el Barça, otros equipos europeos o un retiro de oro en competiciones lejos de la élite del viejo continente-, la del Barça es la que menos posibilidades tiene. ¿Por qué? Básicamente por Joan Laporta aleja al crack del club culé. No terminaron bien.

Siendo así que tanto el PSG, como un posible retiro, por ejemplo, en la MLS, son opciones viables. Ya veremos. ¿Y son las únicas? No. De hecho, la entrevista con Valdano revela una más, que si bien no es sencilla, sí sería redonda para el argentino por el entrenador que lo pondría a sus órdenes, el tipo de fútbol que despliega su equipo y el club de destino: sí, nos referimos al City. Favorito a todo, el club inglés recogería al crack en un último baile junto a Guardiola, el entrenador que fascinó a Messi, como revela a Valdano en la entrevista citada. Habría que ajustarse en lo económico y ver qué jugadores citizens abandonan el Etihad, pero desde luego hay voluntad por las dos partes, e ilusionante para Messi es, eso queda claro.