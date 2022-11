Hasta Florentino se ríe: 3 refuerzos top en 2023 sin mover un dedo

Pasada la última jornada de LaLiga, definidos ya los octavos de final de la Champions League y concluida esta jornada de la Copa del Rey, el aficionado medio al fútbol en España solo tiene una misión en este próximo mes, sentarse frente al sofá y esperar que La Roja de Luis Enrique de la campanada. Entre estos hinchas estarán muchos del Real Madrid, que, como Florentino Pérez, se ríen del reparto de Qatar, donde han salido muy bien parados con 3 refuerzos top.

No hace falta mirar demasiado por Europa para darse cuenta que el Mundial de Qatar, por lo que supone para cada estrella y por las fechas en que se da, puede generar una escabechina en las grandes plantillas del viejo continente de cara a la vuelta al trabajo en el mismo mes de diciembre, y si bien el Madrid se ve afectado por el llamado virus FIFA -en este caso, por causa mayor, la más grande- pocos conjuntos entre los mejores de Europa puede presumir de tener a tres titulares libres de la carga mundialista. El Madrid está entre ellos.

Ferland Mendy es el único del once tipo de Carlo Ancelotti que se ha quedado a regañadientes en Madrid, al no ser convocado con la Francia de Didier Deschamps, pero David Alaba, que no se clasificó con Austria para la cita de citas, y Toni Kroos, que se desvinculó de Alemania, ya sabían que no estarían y descansarán. Pues bien, los tres están en el equipo titular del míster italiano; es decir, una ganancia sinigual para el club que preside Florentino Pérez.

Incluso equipos beneficiados como el City, con Haaland o Mahrez fuera, han de lamentar más bajas en Qatar que el Madrid. Eso sí, en este asunto hay un punto negro, el rival del Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones, un Liverpool que ha librado de la competición mundialista a muchos de los jugadores más utilizados por Jürgen Klopp, como Firmino, Mo Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Harvey Eliott, Andrew Robertson, Joe Gómez y Thiago Alcántara. Aunque, Mariano Díaz, Dani Ceballos, Lucas Vázquez, Álvaro Odriozola, Nacho Fernández, Jesús Vallejo y Andriy Lunin son los otros jugadores del Real Madrid, todos ellos suplentes, que tampoco jugarán el Mundial.