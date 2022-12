Leo Messi y Al-Khelaïfi sorprenden al mundo: acuerdo en el PSG

Leo Messi y Argentina tienen hoy una cita con la historia que para el 10 de la albiceleste es ineludible, casi crucial en su exitosa carrera. Los sudamericanos se la juegan en el Mundial de Qatar ante los Países Bajos de Louis van Gaal (20.00, hora española) por un puesto en semifinales de la última Copa del Mundo que le queda a la estrella del PSG; una que, si bien se centra en esta competición, mira de reojo a su futuro en París. Y Al-Khelaïfi sabe por donde van los tiros en este asunto.

Al parecer, el acuerdo entre las dos partes -el entorno del jugador y el presidente del Paris Saint-Germain- es total y habrá resolución sobre el futuro del futbolista rosarino una vez concluya la participación de este en la cita mundialista. El mandatario parisino habló al respecto en Sky Sport asegurando que “lo que acordamos juntos es que después de la Copa del Mundo nos sentaremos (a hablar de su renovación). Pero ambas partes, nuestro lado y él, estamos muy felices, así que hablaremos después de la Copa del Mundo”.

El hecho de que vayan a sentarse a hablar justo después de la Copa del Mundo indica que hay predisposición de ambos a prolongar una temporada más el acuerdo entre las dos partes. “Está muy contento”, decía al respecto Al-Khelaïfi de la estancia de Messi en un PSG que respeta los tiempos del jugador, algo que valora mucho el 30. Pero desde el club van más allá, tienen plena confianza en la continuidad de Messi durante la 23/24 ya que todo juega a favor de que se quede en París.

Por otro lado, otra de las cosas que se filtran del club francés es que están plenamente tranquilos sobre su regreso a Barcelona, algo que no sucederá, tal y como se está especulando desde ciertos sectores, porque el jugador no va a volver al Barça mientras esté Joan Laporta en el club. Y esta decisión, según pudo saber Don Balón, es inamovible. De tal forma que, a la pregunta de si Messi puede abandonar el PSG la campaña que viene, la respuesta es un ‘puede ser, aunque lo más seguro es que se quede’. Y se preguntarán, entonces, ¿puede ir a otro club europeo que no sea el PSG y el Barça? Sí, pero solo habría una opción: el Manchester City; de ahí la tranquilidad del equipo galo.