Del Camp Nou al Maradona: el Barça recibe una oferta millonaria

Posiblemente Franck Kessié haya pensado una y mil veces durante estos últimos meses que no debía haber abandonado Milán, no al menos rumbo a Barcelona. Recordemos dos asuntos con el jugador del Barça: cuenta y ha contado poco para Xavi Hernández, que sí espera que se quede pero con un protagonismo residual, y, además, pudo irse a gigantes de talla mundial como el Chelsea, en la Premier League, o el Paris Saint-Germain, de la Ligue 1. Con todo, parece que desde Italia hay salida a su complicada situación.

Fue Calcio Mercato quien aseguró que el Inter de Milan, una vez se vio que Kessié quería triunfar en el Barça pero Xavi no se lo iba a permitir, y por ende, el jugador pidió que se escucharan ofertas en el mercado de fichajes invernal, que esta por arrancar en enero, quien se arrancó a proponer su compra. Pues bien, ahora, no solo es el cuadro nerazzurro el que se mete en la pelea por el jugador costamarfileño, sino que el Nápoles quiere verlo jugar en el estadio Diego Armando Maradona.

Pasa que el jugador deseaba destacar en el Barça, idea que todavía no ha abandonado, sin embargo también es consciente de que el club catalán necesita dinero, que escuchará ofertas por él (insistimos, Xavi no quiere venderlo pese al rol que le atribuye pero es un activo interesante para la entidad) y que hay dos equipos importantes, ambos en plena disputa por una Champions League de la que está fuera el Barça, que lo quieren.

Concretamente a última hora parece que se ha unido un Nápoles que ha sido, de lejos, la auténtica revelación de la Liga de Campeones en la fase de grupos, con un currículum casi inmaculado que solo Anfield consiguió, no sin esfuerzo, manchar. Los napolitanos conocen bien las prestaciones del africano, que jugó en el AC Milan, y saben que puede darles un plus de calidad y fuerza de cara al segundo tramo de temporada, por lo que incluso podrían pedir una cesión por el jugador. Esta última opción está descartada, a priori, en Barcelona, que solo maneja salidas como ventas, para sumar ceros a sus maltrechas cuentas, pero no sopesa perder jugadores sin ganar dinero por ellos.

Así, Kessié tiene opciones de cara a las próximas ventanas de transferencias, como el Barça, pero debe haber acuerdo en tiempo récord y por unos 30-35 millones de euros, algo nada sencillo.