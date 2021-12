Leo Messi y Sergio Ramos reciben otro revés de París: el tiempo corre

El Paris Saint-Germain y Mauricio Pochettino tienen un problema serio con Leo Messi y Sergio Ramos, y en ambos casos la sintomatología si no es igual, se le parece. Los arranques del argentino y del camero son los peores en números de cuantos se recuerdan de ambos en la cúspide de la élite durante sus respectivas trayectorias en el Barcelona y el Real Madrid, tanto en minutos como en incidencia en el juego de su equipo, y lo peor quizá esté por venir.

Lo de Ramos se comenta solo, ya que ni siquiera ha llegado a debutar, es uno de los jugadores que más ilusionó a los aficionados parisinos -no en vano había estado en la 2019/20 en el debate global por saber si era el mejor defensa de todos los tiempos- y en términos pragmáticos es un futbolista muy veterano que cuesta una enorme cantidad de dinero al Paris Saint-Germain con cada jornada que no juega.

Por su parte al 10 de la albiceleste no se le recuerda un inicio de temporada con tan poca incidencia en el juego y los goles de su equipo, lógicamente solo con el Barcelona como elemento comparativo. Nunca antes había tenido que esperar tanto a estrenarse en la liga como lo está haciendo en la Ligue 1, donde aún no ha anotado. El PSG ha jugado 13 partidos esta temporada en la liga francesa y aunque Messi solo ha participado en 5 (otro motivo de preocupación) todavía no ha marcado y sus peores registros, ya superados, datan de la 05/06 y la 19/20, donde tuvo que esperar ‘solo’ a la octava jornada.

Dicho de otra manera, lo que comenzó como una supuesta jugada maestra del PSG con los dos capitanes de Barça y Madrid se está volviendo en contra de Pochettino y el PSG. Además con ellos se da una circunstancia que condiciona para mal al míster argentino: está obligado a ponerlos, lo que supone que aunque otros futbolistas vayan cogiendo la forma, el sudamericano y el español tendrán que jugar. En definitiva, son fichajes millonarios pero de esa magnitud son las pérdidas que está obteniendo con ellos hasta el momento el cuadro parisino. Messi y Ramos no funcionan y ellos ya lo saben; revés para las dos leyendas, que no levantan cabeza.