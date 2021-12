Ancelotti no es el único 'enemigo' de Eden Hazard: 3 compañeros más

Si a Eden Hazard le está costando un mundo entrar en el equipo ante la idea casi inamovible que de él tiene Carlo Ancelotti en la banda izquierda, ahora, con la vuelta de ciertos jugadores al equipo, sus dificultades todavía serán mayores. Casi con toda probabilidad Hazard será de nuevo titular con Roberto Martínez con Bélgica, el único lugar en el que ahora es feliz como futbolista el 7 blanco y, de nuevo, volverá a intentar brillar para que el reflejo llegué nítido a Madrid, pero lo cierto es que estos tres nuevos argumentos le quitan más peso.

Y es que seguramente Carletto pueda contar tras el reciente parón por selecciones, que se romperá en el estadio Nuevo Los Cármenes de Granada ante el cuadro nazarí el próximo domingo día 21 de noviembre (16.15, hora española), con la recuperación de Gareth Bale, que ha ido convocado con Gales pese a no estar disponible con el Real Madrid; Rodrygo Goes, que ha venido siendo titular como parte del tridente del Madrid, y Dani Ceballos, que todavía no ha debutado en esta campaña.

Pensarán que, en principio, ninguno de los tres ‘nuevos integrantes’ del equipo debe hacer sombra al belga, ex de la Premier League, ya que los dos primeros ocupan el costado derecho y el tercero juega en la medular, pero nada más lejos de la realidad. Y es que Ancelotti probó unos escasos minutos al belga de falso nueve ante el Rayo Vallecano, probatura que quiere hacer extensiva a la banda derecha o justo por detrás del nueve, y en todas estas opciones alternativas para meter a Hazard, el galés, el brasileño y el español son serios obstáculos.

Porque no nos engañemos, Carletto cree que Bale puede ser titular en el Madrid, como empezó siendo en la temporada; Rodrygo ya cuenta con su confianza, como ha venido haciendo hasta su lesión debido más que a su brillantez, a su trabajo; y el míster italiano quiere probar a Ceballos, que jugaría de volante. Si a eso unimos el regreso de Fede Valverde, el excelente momento de Vinícius y los escasos minutos que le ha dado Ancelotti pese a todas estas bajas; pinta mal para Hazard. Y lo peor de todo es que pinta mal haga lo que haga.