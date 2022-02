Liverpool y Klopp despiertan del sueño a Kylian Mbappé por Ancelotti

Para que vean que en el fútbol no hay nada escrito, ni siquiera la total fidelidad a los propios sueños, Kylian Mbappé, aupado a los cielos del fútbol mundial por su gol en el último suspiro ante el Madrid, está dudando de su próximo paso. Se pensaba que solo tenía dos salidas, renovar o fichar por el Madrid, pero ya existe una tercera, una que Jürgen Klopp y el Liverpool daban por perdida pero que el mismo jugador de Les Bleus quiere explorar.

Sí, no es un secreto ni una falacia que Mbappé tiene como anhelo infantil vestir de blanco, pero el futbolista del PSG -que muy probablemente abandone la Ligue 1 más por lo poco competitiva de la liga que por esas fantasías juveniles- ahora es una estrella planetaria, posiblemente la más cotizada del globo, con una madurez futbolística enorme, y todas ellas son características que le hacen sopesar muy seriamente su siguiente destino, que ya no está tan claro.

Asegura el Daily Star que si bien, por la razón antes citada, el genio de Bondy muy probablemente se irá de París en junio, no está tan claro que su equipo elegido sea Madrid, ya que le tienta mucho el proyecto del Liverpool. Es más, si solo jugara en este asunto la franqueza, el pragmatismo, aseguran fuentes cercanas al jugador, elegiría Anfield muy por delante del Santiago Bernabéu, máxime si continúa en Madrid Carlo Ancelotti, un entrenador que le decepcionó hondamente en el Parque de los Príncipes.

Ya hemos explorado y os hemos expuesto en los últimos días este asunto en Don Balón, y el Madrid haría bien en tenerlo en cuenta para la temporada que viene, sin embargo y para descanso de Florentino Pérez y el Real Madrid, Mbappé no se mueve solo por practicidad, sino que el corazón y la pasión juegan un papel crucial en su día a día, y con la mano en el pecho sí desea ser la estrella merengue de la próxima década. Así las cosas, y esto sí que es un hecho, el Madrid no ha firmado aún nada con el jugador y el futbolista, solo centrado en el presente, ha dejado ver que la opción de Liverpool no es imposible. Como ven, el culebrón va para largo y ha sido la grotesca puesta en escena de Ancelotti en la Champions la que ha alimentado unas dudas que hace unos pocos días Mbappé no tenía.