Mbappé duda, Florentino tiembla y activa su plan B, el otro galáctico

Vaya por delante que hay pocas posibilidades de que Kylian Mbappé y el Real Madrid, que ya han acordado unir sus caminos una vez finalice la temporada, rompan ahora su pacto de caballeros, pero sin embargo en la entidad merengue afirman que, mientras no haya nada firmado, todo puede suceder. Se apunta que a Mbappé le decepcionó mucho el Madrid en el duelo de Champions y que de ninguna manera le gustaría jugar en un equipo blanco con ese tipo de filosofía defensiva; y no solo eso, ahora sí se ve como líder del PSG y capaz de ganar la Champions y el Balón de Oro vistiendo el blaugrana parisino, lo que para el Madrid supone sopesar: si el francés no firma, ¿quién puede sustituirlo?

En el caso hipotético de que finalmente el 7 del Parque de los Príncipes renuncie a jugar en el Madrid la temporada que viene, ya sea mediante una extensión de su contrato con el PSG por una temporada más o mediante una renovación al estilo Neymar, de larga duración, el cuadro merengue se vería obligado a neutralizar el enorme fiasco que supondría perder al punta de Les Bleus con un jugador a su altura, pero, ¿quién?

No es un secreto que la relación, aunque muy superficial, entre el francés y Erling Haaland no ha sido hasta la fecha la mejor y que al noruego le satisface menos firmar por el Madrid si ha de compartir protagonismo con el genio de Bondy, de modo que, de la misma manera que a priori Mbappé supone un serio escollo para Florentino Pérez en lo que respecta a tratar de firmar al escandinavo, el paso atrás de Mbappé con la entidad de Concha Espina supondría para los intereses merengues activar una fuerza opuesta de la misma magnitud.

O lo que es lo mismo, el Real Madrid no solo fija en Haaland la alternativa a Mbappé (como decimos, si finalmente el ariete del PSG da un paso atrás en su idea de marcharse de París) sino que, paradójicamente, si Mbappé dice no al Madrid, Haaland tendrá pie y medio en el Bernabéu, ya que los blancos quieren ficharlo, tienen dinero para afrontar esa transacción y el jugador tiene en el Bernabéu uno de sus destinos predilectos.