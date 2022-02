Paul Pogba y Raiola viran 180º: adiós a Old Trafford y nuevo destino

Quizá no sea tan nueva esta forma de actuar de Paul Pogba -y, por ende, Mino Raiola, su polémico agente- con respecto al United y las últimas temporadas, donde el futbolista siempre ha dado la impresión, tanto dentro como fuera del terreno de juego, de no querer comprometerse a largo plazo con el equipo de Old Trafford, sin embargo su actual giro de 180 grados ya prevé un desenlace fatal para el ManU, sea cual sea su forma, donde todas las opciones con el futbolista son posibles, salvo quizá la de permanecer en el Teatro de los sueños.

Afirma Telegraph en sus páginas más recientes que Pogba está ya abierto a una contingencia que hasta el momento no se había manejado ni por el club del norte de Inglaterra ni por el entorno del mismo jugador de Les Bleus: la de firmar por otro equipo de la Premier League. Lógicamente, con un contrato a expirar, que dejará en cero el rédito que el United saque por la salida del francés en junio, y con el futbolista negando al club, al que no ha respondido sobre sus intenciones, tanto de renovación como de salida, la incertidumbre y el pesimismo del United en este asunto es total.

Dígase una cosa de Pogboom y su club: sería catastrófico para los diablos rojos que el jugador se fuera a un adversario directo en la pelea por la Premier League, y sin embargo esta opción, como sentencia el citado mass media británico, ya es posible. ¿Eso significa que Paul Pogba no pueda acabar en el Paris Saint-Germain, el Real Madrid o el FC Barcelona? No, Pogba y Raiola no son tan ilusos; simplemente han ampliado aún más sus posibilidades.

Por todo ello no corren buenos tiempos para el United, que vive un contexto convulso entre las disputas de Cristiano Ronaldo y Ralf Rangnick; entre la intención de hacerse con Mauricio Pochettino y ahora esta deriva tomada por Paul Pogba y Mino Raiola. Es verdad que, por lo menos, la salida de Pogba del United, que ya es casi un hecho, pondrá fin en próximas fechas a una agónica relación entre el futbolista y el club británico que nunca ha fructificado en éxitos, pero la pérdida a coste 0 de una de las inversiones más caras de la historia del futbol y la posibilidad de que, además, sea un enemigo directo quien se beneficie desde la próxima temporada, molestan en Old Trafford.