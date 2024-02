Luis Enrique elige al sustituto de Keylor Navas en el PSG: socio de Bellingham y tumbará a Donnaruma

En medio del tsunami que ha supuesto en el Parque de los Príncipes la confirmación de la salida de Kylian Mbappé al final de temporada y en medio de un proceso de transición ya iniciado con Luis Enrique, el Paris Saint-Germain ya se moviliza de cara a la próxima temporada con este y otros tantos movimientos, uno de ellos de otro histórico, como es Keylor Navas, el veterano portero al que ya le han buscado sustituto.

¿De Leo Messi y Sergio Ramos a Victor Osimhen y Marcus Rashford?

Lo de Leo Messi, Sergio Ramos y, si nos apuran, Neymar, no salió bien en París; sí en el día a día de la Ligue 1, más o menos, pero desde luego no se consiguió el salto definitivo en Europa que el club pretendía, y en medio de aquello, los últimos resquicios de esos tiempos van diciendo adiós, con Mbappé como punta de lanza pero también con el costarricense, que acaba contrato y por supuesto no será renovado. Y tras estas salidas se encuentran ya nombres de futuro, en la temporada 24/25, como Victor Osimhen, Marcus Rashford o ahora el del recambio de Navas y problema para Gigi Donnarumma, Gregor Kobel.

De rival a titular en París

El portero suizo del Borussia Dortmund, rival del PSG en la Champions League en fase de grupos, que llegó al equipo alemán en la temporada 2021 y que, por tanto, coincidió con Jude Bellingham, estrella del Madrid y posible compñaero de Mbappé la temporada que viene, parece ser el elegido para sustituir a Navas y, con ello, plantarla cara por la titularidad al meta italiano, otro de esos fichajes de altura, con sueldo como tal, que no ha salido todo lo bien que se pensaba saldría. El nombre de Kobel lo ha sacado a la luz L’Equipe, quien entiende que la transición del PSG continúa y toca la portería.

Prueba de que el cambio parisino está en marcha es que Luis Enrique ya sustituyó a Mbappé este fin de semana, algo que hubiera sido extrañísimo si el 10 de les bleus no hubiera anunciado que se va. Por tanto, sobre el 7 de Bondy, también el meta americano, debe brotar una nueva generación de futbolistas que relancen el proyecto del gigante de la capital de Francia, y Kobel por navas es una fase más.