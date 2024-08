Luis Enrique, sin vueltas con Ugarte; Erik ten Hag se frota las manos y lo esperan en el United

Son horas claves para el futuro del uruguayo Manuel Ugarte. En las últimas horas, las directivas del PSG y el Manchester United acercaron los números y hay luz verde para que el mediocampista de 23 años juegue esta temporada en la Premier League.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, la idea es avanzar en un préstamo con opción de compra. Además, descartó la posibilidad de que Manchester tenga en carpeta a Ederson.

En este contexto, el técnico del actual campeón de la Ligue 1, Luis Enrique, tomó una tajante decisión: Ugarte quedó afuera de la lista de convocados para el duelo ante Montpellier.

🚨🔴 Manchester United are now close to getting Manu Ugarte deal done!



As revealed last week, #MUFC want to proceed with loan + obligation to buy and meeting with PSG was positive.



No bids for Ederson — Man Utd want Ugarte, details being discussed.



Deal at final stages. ⏳🇺🇾 pic.twitter.com/a3VLVLMdeg