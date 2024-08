Ugarte presiona a la directiva del PSG para irse el United ¿hasta cuándo lo espera Erik ten Hag?

El uruguayo Manuel Ugarte tiene decidido desde hace varios días abandonar el PSG de la Ligue 1 y pasar a la Premier League. Por eso hoy por hoy las negociaciones con el Manchester United están muy avanzadas y podría concretarse su desembarco a los Red Devils.

El mediocampista de la Selección dirigida por el argentino Marcelo Bielsa llegó a un acuerdo verbal por su contrato y restan los detalles entre ambas instituciones para rubricar el traspaso.

Según detalló el periodista Fabrizio Romano, el representante de Ugarte se encuentra en Inglaterra, aprovechando la oportunidad para también cerrar el pase del portugués Joao Félix al Chelsea.

Ugarte tuvo una muy buena actuación en la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos, que terminó con Uruguay en el tercer puesto tras vencer a Canadá. La Celeste había perdido contra Colombia en semifinales, por eso se vio imposibilitada de disputar la final contra Argentina.

🚨🔴 Manuel Ugarte, insisting a lot for Man United move... as Paris Saint-Germain and Man Utd are still talking.



Jorge Mendes leading negotiations with PSG open to selling Ugarte and United still keen.



United need fee reduced or one more sale... or will go for cheaper option. pic.twitter.com/cs12DPiSEu