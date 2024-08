El campeón de la Europa League que simpatiza a ten Hag: United deberá invertir 60M por brasileño

El mercado de traspasos está próximo a llegar a su fin y las novedades no dejan de surgir. La Premier League, justamente, es un campeonato en donde se mueven millones constantemente y las inversiones por contratar jugadores suelen exceder las expectativas. El caso del Manchester United es el más emblemático, es uno de los clubes que más dinero ha gastado en los últimos años y, aunque los resultados no han sido positivos, la tendencia se mantiene.

Esta temporada los 'Red Devils' han decidido defensiva y ofensivamente, sobre todo lo primero. Sin embargo, el mediocampo puede tener uno que otro nombre si lo ve conveniente el club o el propio Erik ten Hag. Ahora, la cuestión es que el foco está apuntando en la Serie A, precisamente en Atalanta, por el volante Éderson dos Santos, quien es pieza clave en el once de Gian Piero Gasperini, pero del gusto del técnico neerlandés ya dio luz verde.

Brasileño simpatiza a ten Hag

Éderson tiene 25 años y está valorizado en 40 millones de euros según los datos de Transfermarkt. Levantó la Europa League con el Atalanta y es fijo en el cuadro de Bérgamo; por eso mismo, en Old Trafford ya aprueban su fichaje. Como bien indica el ‘Daily Express’, los ‘Diablos Rojos’ tienen al brasileño en sus plantes, por lo cual deberían desembolsar por lo menos 60 millones de euros.

Impacto en Atalanta

La noticia aún está tomando forma y en Manchester no se descarta nada, ya va una buena cantidad de fichajes que Erik ten Hag no considera suficiente. Éderson logró asentarse de forma positiva en el fútbol italiano y sus estadísticas hablan por sí mismas. El ex Fortaleza y Cruzeiro sumó 91 partidos con los de Bérgamo, anotó 8 veces y asistió en 2 ocasiones; y en cuanto a minutos, acumuló 6,556 minutos.

Las altas del United

Al United se le escapó la Community Shield frente al Manchester City de Pep Guardiola desde la vía de los penales. Pero eso no quita que los dirigidos por el de Países Bajos invirtió fuerte este curso. Tras las altas de Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui, también llegaron Joshua Zirkzee y Leny Yoro. Todo está a merced de cómo los ‘Red Devils’ manejen las negociaciones para concretar más fichajes.