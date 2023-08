Bellingham hace de oro a Florentino y Ancelotti: Haaland y Osimhen no esperan, el fichaje del año

En el Real Madrid están encantados con el inicio liguero -salvo por las graves lesiones de Eder Militao y Thibaut Courtois- debido principalmente a un jugador, Jude Bellingham, que a sus 20 años ha tirado del equipo en la fase creativa y en la anotación, marcando tres de los cinco goles que lleva el conjunto madrileño en los dos primeros partidos y que han supuesto el pleno de victorias merengues. Su debut ha sido tan sensacional que Florentino y Ancelotti están encantados con un jugador que ya supera a Erling Haaland y Victor Osimhen, dos de los goleadores que sonaron para el Madrid y que siempre están entre los líderes del continente.

Cautela pero grandes sensaciones

Muy probablemente Jude Bellingham termine marcando menos goles que el delantero noruego del Manchester City y, seguramente, también que el punta del Nápoles, sin embargo eso aún no ha sucedido; es más, Jude Bellingham encabeza la lista de jugadores más determinantes en las grandes ligas por delante del noruego, el africano o futbolistas como Luis Díaz o Harry Kane. Todos estos goleadores ya no esperan al inglés, sino que tratan de seguir sus pasos.

Nadie en las competiciones más importantes del Viejo Continente ha conseguido tres goles en dos partidos, amén de una asistencia, lo que le da al inglés participación directa en cuatro goles de su equipo en solo dos choques disputados. Con ello no vamos a convertir al mediocampista en uno de los goleadores más letales de Europa de cara a esta temporada 23/24 pero sí confirman una sospecha del Madrid y que justifica su inversión en el inglés: puede ser uno de los jugadores más completos de la próxima década.

El hecho de que Bellingham sea capaz de lanzar como pocos los contragolpes por su potente zancada y su velocidad en conducción, y a la vez represente un recurso de enorme clase y precisión en la asociación, que pueda filtrar pases en las cortas y largas distancias, ayude en las transiciones y el ritmo alto del equipo y esté capacitado para sumarse con mucho peligro al ataque, como demuestra su puntería en este arranque de LaLiga EA Sports, dejan entrever que el inglés no solo es un superdotado para la práctica del fútbol, sino que tal vez consiga, junto a Vinicius y Rodrygo, acallar las voces que claman en el Bernabéu por el 9 buscado y no hallado. El futuro tiene nombre y apellidos: Jude Bellingham y eso no solo justifica su precio, sino que lo dispara. Bellingham, a este ritmo, no costará en poco tiempo 103 millones, sino mucho más. ¿Es el mejor fichaje del año?