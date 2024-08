Luis Enrique y ten Hag por Jadon Sancho: idas y vueltas para una real salida al PSG; todo en juego

Manchester United celebra las contrataciones de Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui para que Erik ten Hag tenga solidez defensiva tras la baja por lesión de Leny Yoro y la salida de Aaron Wan-Bissaka hacia el Wes Ham United. Pero no todo es alegría en Old Trafford, puesto que hay un futuro que resolver dentro del plantel y es el de Jadon Sancho, quien no ha tenido la mejor de las relaciones con el entrenador neerlandés antes de irse cedido al Borussia Dortmund.

El extremo inglés tuvo problemas de actitud y por eso fue separado del primer equipo y por consecuencia, prestado al Dortmund. Ahora, el panorama es distinto, tuvo minutos en la pretemporada y por esa razón, el técnico ya lo tendría en sus planes para la titularidad en la temporada que se acerca. Sin embargo, las últimas informaciones arrojan un interés por parte del Paris Saint-Germain que viene y va, así como la postura de Sancho, de si seguir o probar otra liga.

En primera instancia surgió la novedad de que el PSG estaba interesado en Jadon Sancho, pero el periodista Graeme Bailey indicó que ya no había disposición de los parisinos por contar con el delantero. Esto, producto de la reciente adquisición de Désiré Doué, lo cual no habría cabida para que Sancho demuestre su jerarquía en el Parque de los Príncipes.

PSG is still keen on Jadon Sancho and the club is working on it. The priority of Luis Enrique and Luís Campos, since the beginning of the transfer window, has been to sign a winger capable of both bringing creativity and efficiency (goals or assists). @lequipe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔎 pic.twitter.com/CIiTDUjPXf