Erik ten Hag tiene el refuerzo que mas pedía; no es Yoro ni Ugarte: salario XXL hasta 2027

Manchester United cerró un nuevo contrato con el capitán del equipo, Bruno Fernandes, que lo convertirá en uno de los cracks mejor remunerados de la plantilla.



El futuro de Fernandes había sido un culebrón de rumores de traspasos al final de la última temporada, con el Paris Saint-Germain y la Liga Profesional Saudita en la conversación. Fernandes dejó claro una y otra vez su deseo de quedarse en Old Trafford mientras el club lo quiera, aunque eso estaba abierto a escuchar opciones.



Ahora, el portugués parece dispuesto a sellar su compromiso con el United por lo que queda de su carrera.



Fabrizio Romano cuenta que ya está todo acordado para que Fernandes firme un nuevo contrato por tres años, hasta el verano de 2027, con la opción de extenderlo una temporada más hasta 2028. Con este acuerdo, su salario se elevará a lo más alto de la estructura salarial.



Para ponerlo en perspectiva, Casemiro y Marcus Rashford son los sueldos top. Ahora, con el nuevo acuerdo, Fernandes va a cobrar cerca de 300 mil euros por semana.



Está previsto que el centrocampista estampe su firma en el nuevo acuerdo antes de que acabe el mes.



Si se activa el año opcional del nuevo contrato y el exjugador del Sporting CP se queda hasta 2028, el acuerdo vencería poco más de dos meses antes de su cumpleaños número 34.

