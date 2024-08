Barça lo quiso fichar, pero West Ham se interpuso: eligió a Julen Lopetegui antes que a Hansi Flick

La etapa de un futbolista tiene momentos dignos de recordar, desde tristezas hasta emociones, desde el fracaso hasta la gloria eterna. Los años no pasan en vano, pero la entrega y el compromiso no se negocian. En esa línea, Guido Rodríguez, mediocampista argentino y campeón de la Copa América actualmente, cierra un capítulo de su trayectoria con Real Betis tras cinco temporadas dando todo de sí en LaLiga y los retos que le tocó afrontar. Desde que llegó al equipo español hizo valer su rol y ahora su destino está en otra liga.

La Premier League será el nuevo terreno del experimentado de 30 años, exactamente el West Ham United que dirige Julen Lopetegui. Todo está encaminado para que esto suceda y corta la posibilidad de que el Barcelona, interesado por el argentino desde haces meses, quede totalmente descartado. En su momento, mientras Xavi Hernández era el técnico, la disposición de concretarse el fichaje estaba, pero todo quedó en el aire. Rodríguez sabe que los ‘Hammers’ no disputarán torneos internacionales, pero probará un nuevo ambiente para sumar en su carrera.

La información la compartió VarskySports, que mencionó que ‘’Guido Rodríguez tiene un acuerdo de palabra para ser nuevo jugador de West Ham. Se espera que firme su contrato entre mañana y pasado’’. Asimismo, César Luis Merlo completó la información diciendo que ‘’el club y el futbolista ya cruzan documentación para que viaje a Inglaterra, se haga revisión médica y firme hasta junio de 2027’’. De esa forma, Rodríguez se pondrá a las órdenes de Lopetegui y se sumará a otros argentinos que están en la Premier League.

Durante las cinco temporadas con Real Betis, Guido disputó un total de 173 partidos, en los cuales marcó 9 veces y brindó 4 asistencias. Levantó el trofeo de la Copa del Rey en 2022 y acumuló 13.656 minutos. Manu Fajardo, director deportivo, había comentado hace unos días sobre el vínculo que hay con el ex River Plate. “Con Guido se viene hablando mucho de que hay una negociación abierta, de que mantenemos comunicación con sus agentes… con Guido a día de hoy lo que hay es una relación magnífica, una relación de respeto por ambas partes’’, resaltó.

⚒️🇦🇷 Guido Rodriguez has also completed medical tests and he's expected to sign his West Ham two-year contract today, if all goes to plan. pic.twitter.com/0JkFZh5wjw