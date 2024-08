Marco Asensio ya busca salida tras el fichaje galáctico que ilusiona al PSG: el sucesor de Mbappé

Con menos de 20 días para que se cierre definitivamente este mercado de verano, el PSG tiene cada vez menos tiempo para encontrar a los jugadores llamados a hacer olvidar a Kylian Mbappé. En este sentido, además de Victor Osimhen, cuyo fichaje todavía tiene trabajo por delante, también está Désiré Doué, que, tras haber planteado la opción de fichar por el Bayern de Múnich, estaría listo para hacer las maletas y fichar por el conjunto parisino.

