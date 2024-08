Tras Mbappé es la nueva joya de Francia, Al-Khelaïifi sueña con él, pero Kompany lo quiere por Coman

La partida de Mbappé con destino al Real Madrid ha marcado un antes y un después en el PSG y en el fútbol francés. Pues, la pérdida de su gran estandarte ha implicado que en París deban encontrar cuanto antes a ese futbolista referencia para el país, pues sin el 7 del PSG, faltan un gran referente dentro del fútbol de Francia. En este sentido, el nombre de Désiré Doué aparece como una de esas promesas llamadas a hacer historia.

🔴💬 FC Bayern’s transfer target Désiré #Doué plans to make a decision regarding his future now that the #Olympics in Paris are over: ⤵️



"Honestly, this month has been very intense, full of emotions and concentration. I had a lot of matches to play, and I can tell you it really… pic.twitter.com/kPFNvqbN0l