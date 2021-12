Mauricio Pochettino, en cólera por Leo Messi: Guardiola toma ventaja

Es cierto que el Paris Saint-Germain, ya sea a fuerza de plantilla o porque sus adversarios son muy endebles, esta temporada tiene controlada la Ligue 1, que comanda con puño de hierro, por lo que a estas alturas es casi imposible ver un descalabro como el sufrido ante el Lille la pasada campaña, pero también es verdad que el volumen y la dimensión de las incorporaciones parisinas exigen al equipo de Mauricio Pochettino algo más que el título liguero, por eso perder a Neymar y Messi no estaba entre sus planes en el primer momento decisivo de la Champions League.

El PSG sabe que el choque ante el Manchester City es una pequeña final por dilucidar quien queda primero de grupo y por tanto afronta los octavos de final ante un rival más asequible y con el factor campo a favor, por lo que la presencia del astro brasileño y al argentino se presupone fundamental para la visita al Etihad Stadium frente al todopoderoso equipo de Pep Guardiola, pero ahora las selecciones pueden privar de tal ventaja a Pochettino.

De momento Neymar no jugó el clásico de Latinoamérica ante Argentina por unas molestias con las que viajará a París, unas que serán sometidas a valoración por parte de los servicios médicos del PSG y que, a buen seguro, le harán perderse el choque liguero frente a Nantes (sábado, 17.00 horas) y le hacen ser seria duda ante el cuadro skyblue el miércoles (21.00, hora española). Más aún debido a las informaciones que arroja la federación brasileña con respecto al 10: “debido a que no se pudo realizar exámenes complementarios, el staff técnico decidió preservar al jugador, que no viajara con la delegación a San Juan”, rezaba el comunicado de Brasil.

Y ahora Pochettino se enfurece todavía más al saber de las circunstancias que rodearon a la participación de Leo Messi en dicho partido; un Messi que ya se perdió por lesión el choque frente al Girondins de Burdeos. Messi comentaba tras el duelo de anoche frente a Brasil de clasificación para Catar 2022 que “estoy bien, pero en lo físico obviamente que no, hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo, pero por suerte estoy bien”, aseguraba a la prensa. Pochettino cree que se arriesgó con el astro y ahora ambos volverán a París para someterse a más evaluaciones, unas que podrían obligar a ser cautos con sus dos estrellas.